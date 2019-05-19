Решится ли Зеленский распустить Раду?

Журналист Андрей Бабицкий — о реальных шансах нового президента распустить парламент и о том, когда это может произойти.

В политическом смысле Владимир Зеленский остаётся tabula rasa — чистой доской, на которой избранный, но ещё не вступивший в должность президент пока не удосужился написать ничего внятного. Однако с понедельника, после процедуры инаугурации, у него начнётся новый этап, когда отмалчиваться или выжидать уже будет просто невозможно, ибо система открыто объявила ему войну.

Итак, правящая коалиция, которая на самом деле перестала существовать ещё в 2016 году, когда из её состава вышли "Самопомощь", "Батьковщина" и Радикальная партия, распалась. Её покинул "Народный фронт", возглавляемый министром внутренних дел Арсеном Аваковым. Формально этот шаг закрывает будущему главе украинского государства возможность роспуска Верховной рады, поскольку закон даёт месяц для формирования новой коалиции, а к этому времени срок, в течение которого можно распустить парламент, выйдет.

Однако здесь есть один юридический момент, апеллируя к которому Зеленский всё же имеет возможность объявить о роспуске. Существует решение Киевского окружного суда, которое обязало спикера Рады Андрея Парубия предать огласке поимённый список членов правящей коалиции, однако тот так и не исполнил вердикт, признав тем самым, что никакой коалиции в природе не существует. То есть тридцатидневный срок для её формирования давно превышен, а значит, объявить досрочные выборы можно уже прямо в понедельник.

Пойдёт ли на это новоизбранный украинский правитель, сказать сложно. Его встреча с депутатами Рады была демонстрацией слабости, неумения в крайне благоприятных условиях разыгрывать выигрышные и легко конструируемые комбинации. Ему всего лишь надо было обратиться к народу и объявить, что депутаты, затягивая назначение инаугурации, глумятся над выбором общества. А он отмалчивался и мычал нечто невразумительное.

Сейчас Зеленскому нужно обращаться в суд с требованием возбудить уголовное дело против руководства "Народного фронта" и Андрея Парубия. Представители политической партии вышли из несуществующей коалиции, а спикер объявил о прекращении её существования, хотя с 2010 года он по закону не имеет права этого делать.

Война с ненавидимым парламентом способна дать дополнительные очки президенту. Достаточно сказать, что история с затягиванием инаугурации принесла ему дополнительные 10% поддержки. Просто так, на пустом месте. И Зеленский не приложил к этому ни малейших усилий, скорее наоборот. За него всю работу прекрасно проделали депутаты, которые, цепляясь за свои места в парламенте, вызывают у людей всё большую злобу.

Раде пришлось пойти на назначение даты инаугурации, поскольку выехавшему в Брюссель Петру Порошенко представители стран "Большой семёрки" раздражённо объяснили, что отвратительная волокита недопустима, поскольку идёт вразрез с нормами демократии. Теперь главный вопрос — решится Зеленский погнать нынешний созыв парламента в шею или предпочтёт некий компромисс.

Пока наблюдалось только отсутствие у него волевых качеств, дающих политику возможность действовать решительно, быстро, не опасаясь обострить ситуацию. Однако за будущим правителем Украины маячит тень олигарха Игоря Коломойского. Этому человеку явно не занимать авантюризма, наглости, желания и умения рисковать на грани фола, циничности, способности действовать криминальными методами.

Как известно, Игорь Коломойский — человек в высшей степени злопамятный, не привыкший прощать обиды. Порошенко и его команду он считает личными врагами, отнявшими у него "Приватбанк" и вынудившими олигарха бежать с Украины. Иск, поданный Александром Дубинским в Окружной административный суд Киева, о запрете на выезд из страны представителям находившейся у власти команды, включая Порошенко, Гройсмана и других, может оказаться первым шагом мстительного Коломойского, готовящего реванш. Собственно, Зеленский свою предвыборную кампанию строил на обещаниях упрятать действующего президента за решётку, что добавило ему немалое число голосов.

Есть вариант, что Зеленский не пойдёт на роспуск Рады, а будет постоянно кивать на парламент, как на не желающий уходить со сцены рудимент отжившей, тошнотворной, мешающей жить и работать политической системы. Антирейтинг депутатского корпуса в принципе можно конвертировать в общественное сочувствие, которое население Украины будет испытывать к Зеленскому. Но, с другой стороны, за долгие шесть месяцев, которые пройдут до новых выборов, рейтинг президента может оплавиться из-за отсутствия каких-либо перемен и серьёзных политических решений. А тогда его партия "Слуга народа" потеряет шансы одержать победу. Итак, ждём понедельника. Все самые важные события могут произойти в этот день.