YouTube даёт шанс конкурентам. С помощью цензуры

Совершенно невозможно отрицать, что благодаря YouTube мы узнали себя и окружающий мир лучше, чем прежде. Ренессанс Дружко, произошедший пару лет назад, позволил обратить внимание на эту платформу большому количеству медиаменеджеров. И некоторым даже удалось достичь успеха. Но вслед за успехом к новичкам YouTube-сцены немедленно зачастили в гости заокеанские цензоры.

Правила одни для всех, говорили они. А когда Russia Today (RT) заслужила на YouTube так называемую золотую кнопку, каналу её не выдали. Потому что правила одни для всех, но не совсем для всех. Если вы не нравитесь YouTube, значит конкретно для вас правила будут переписаны и вы будете наказаны.

Но это пример политической борьбы, к которой, строго говоря, коммерческая организация не должна иметь никакого отношения, однако же имеет. Есть и вполне мирные, находящиеся абсолютно вне политики вещи, которые, однако же, не устраивают YouTube или "Фейсбук".

Вот расстрел прихожан мечети в Новой Зеландии "Фейсбук" спокойно транслировал миллионам зрителей по всему миру.

А шоу-викторину "ФейкTaxi" на YouTube оперативно понизили в поисковой выдаче, вынуждая мигрировать на альтернативные площадки. Об этом сам Лев Шагинян (ведущий программы) сообщил на своём канале в YouTube. Передача перебирается в VK и планирует процветать там.

— Мы переезжаем на более доступную площадку, которая даст возможность раскрыться нашему шоу в прямом и переносном смысле, — рассказал Шагинян подписчикам и умчался прочь на огромном джипе.

Такая же история произошла с сериалом "Павлик", который уже много лет производят самородки из Самары. Сериал, принёсший нам мем про Валеру, с прошлого года из YouTube по соображениям цензуры постепенно выдавливался, пока его создатели не мигрировали на Vimeo, оставив YouTube только для анонсов.

Или, например, тоже звезда — Вадим Галыгин. Вместо YouTube новое шоу "Отцы и эти" запустил сразу в VK, а YouTube теряет миллионы и десятки миллионов просмотров, то есть капитализацию и аудиторию. Причём всё сами, никто их себе в ногу стрелять не заставляет. Для второго успешного шоу, которое выходит у экс-резидента Камеди, он выбрал площадкой ОК.RU.

— А зачем нам делать это там, на чужой платформе, с чужими целями и принципами? Мы вполне сознательно выбрали ВК, потому что разговариваем с нашими людьми о наших проблемах детей и взрослых. И речь не только о коммерциализации. Да, меня на самом деле беспокоит будущее наших детей, и мы решили, что разговаривать об этом разумнее на отечественной же платформе, — рассказал мне Вадим Галыгин по телефону.

Я залез в телефонную базу, нашёл Галыгина и спросил, почему он даже не рассматривал YouTube.

И вы зря думаете, что речь только о плохих русских, потому что выше мы перечисляли только их. YouTube уже смело банит соотечественников, причём не за запрещённый контент, а просто за тот контент, который идёт вразрез с официальной политикой США, весьма непредсказуемой и ветреной в последнее время.

YouTube не обращает внимание на отток аудитории Facebook, а стоило бы, потому что... дальше будет пафосно: засилье цензуры, политическая ангажированность и правила, которые не соблюдаются самой площадкой — обязательно приводят к деградации площадки, а следом за ней и контента, и аудитории.

Пишут, что YouTube уже отказался от идеи собственного производства фильмов и сериалов, хотя планировал задвинуть Netflix и всех победить. Шансы были — с миллиардом зрителей. Но миллиард зрителей склонен сам принимать решения, а не соответствовать чужим правилам, тем более когда есть альтернативы.