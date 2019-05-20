Google блокирует Китаю доступ к Android. Почему это важно?

Выходные ознаменовались принципиально важной новостью для всей IT-индустрии. Добрый зелёный Android, превращающийся то в печенюшку (Oreo), то в леденец (Lolipop), показал клыки. Компания Huawei, почти захватившая рынок смартфонов на Android, оказалась отлучена от церкви "Корпорация добра", как называли когда-то Google. Это значит, что всем странам, не желающим попасть в зависимость от США, независимая операционная система абсолютно необходима. России и Китаю — в первую очередь.

Завтра ваш очень красивый Xiaomi, не менее прекрасный Samsung или оригинальный OnePlus просто перестанет работать вообще. Ваши действия? Самое простое — идти в салон связи и покупать звонилку. Но мы же привыкли платить телефоном на ходу, общаться десятком способов, перекидывать документы, подавать заявки на "Госуслуги" и оплачивать там же какие-то пошлины и налоги, выбирать рестораны и маршруты следования, бронировать отели и квартиры, покупать путёвки и билеты на самолёт, записываться в поликлинику через онлайн-сервис, контролировать местоположение ребёнка, отправлять фотографии внука бабушке и дедушке, хвастаться чем-то в социальных сетях или просто общаться там с друзьями, читать новости или смотреть фильмы, слушать музыку в онлайн-приложениях. Продолжать можно почти бесконечно. Со смартфоном человек ускорился феноменально.

И его сразу же вдруг не стало, представляете?

Теперь несколько трезвых и страшных фактов. Google думает не о том, чтобы вам было удобнее и комфортнее, а она на этом зарабатывала деньги, Google думает только о том, чтобы ваши деньги становились её деньгами, а главное — о национальных интересах США. В настоящей "миссии компании" (ну знаете, маркетинговый булшит, где красиво рассказывают о том, как акционеры бегут вдаль по зелёному лугу и смеются от радости, что у вас всё хорошо) всего два пункта: 1) национальные интересы США; 2) ваши деньги. Именно в такой последовательности. Если по первому пункту у США нет к вам никаких вопросов, деньги у вас разрешается забирать любыми доступными методами.

Huawei получил страшный удар: в Google обещают, что новые устройства компании не получат доступа к сервисам Android, которые, собственно, и делают смартфон смартфоном. Без Google Play и других утилит у вас в руках будет просто красивая звонилка, которую вы очень скоро сможете отложить в сторону, потому что она станет бесполезной.

Бойкот одного из крупнейших производителей смартфонов в мире — не тревожный звоночек. Это колокола над королевской гаванью, которые предвещают скорую смерть всем оказавшимся на неправильной стороне стены.

Как только в Google или Apple поступит звонок с командой "Отключайте", так сразу и отключат. Никто не будет рассуждать о том, хорошо это или плохо. Если ваш сердечный стимулятор будет подключён к смартфону, вы упадёте, как отключённый от "матрицы" житель восставшего Зиона. Ни одной слезинки гуманисты из США не прольют. Они же не плакали, когда убивали детей, стариков и взрослых в больницах Венесуэлы, отключая электричество в стране с помощью хакерских атак. Не заплачут и в другом подобном случае.

Теперь напомню. Единственные страны, которые на государственном уровне поддерживают разработку собственных операционных систем, как мобильных, так и стационарных, — Китай и Россия.

Ни у нас, ни у Китая полноценных операционок пока нет, но очень скоро появятся. Тем более что уважаемые западные партнёры вот такими "сигналами" вежливо предупреждают о том, что пора поторопиться. Им очень хочется крови.