Украинский Макрон. Продержится ли Зеленский до конца срока?

Политолог Дмитрий Родионов о старых новых "слугах народа", из которых президент будет формировать министерский кабинет.

Шоумен Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины. Судя по всему, страну ждёт настоящее шоу. Оно началось почти сразу после оглашения итогов выборов: Рада очень долго не хотела назначать дату церемонии — беспрецедентный случай в истории. Понятно, что депутаты пытались оттянуть этот день, чтобы президент не мог распустить парламент.

Зеленский, как многие и прогнозировали, едва вступив в должность, распустил Раду. Теперь выборы могут состояться уже в июле. Успеет ли Зеленский к ним подготовиться? Ведь его партия "Слуга народа" — хоть и самая популярная в стране, но, по сути, виртуальная. Кого Зеленский поведёт на эти выборы? Ещё больше вопросов вызывает заявление Зеленского о том, что кандидатов на государственные должности он будет набирать по объявлению.

С точки зрения пиара звучит мощно. Президент — слуга народа, пришедший к власти на волне народного возмущения прежним опостылевшим чиновничье-олигархическим режимом, ломает все устои, приглашает избравший его народ поучаствовать в строительстве новой страны. Но ведь это чистой воды популизм. Это хорошо для выборов, но никуда не годится в реальной государственной практике.

Конечно, у Зеленского есть команда... Но кто они? Костяк проекта "Квартал 95", в котором по определению нет профессиональных политиков? Кто его советники? Политтехнолог Дмитрий Разумков, доктор Евгений Комаровский, бывший советник министра обороны Иван Апаршин, друг детства Зеленского Иван Баканов, адвокаты, юристы, бизнесмены. Что объединяет этих людей? Ничего. Кроме того, что они входят в "команду Зе".

"С этими людьми мы будем строить Украину, сильную мощную свободную Украину", — заявил ранее сам Зеленский. Что можно построить с этими людьми (тем более, если набирать чиновников по объявлению) — пока большой вопрос.

Министр внутренних дел Арсен Аваков — человек, который контролирует наиболее организованное националистическое крыло. А ряд других известных националистов контролирует Порошенко, и можно не сомневаться, что он захочет сохранить своё влияние. Вероятно, Зеленскому придётся договариваться с теми, кто стоит за националистами.

Конечно, нас ещё могут ожидать сюрпризы. Зеленский — очень закрытый человек, он до сих пор остаётся "котом в мешке" и будет таким до первых шагов, первых назначений. В своей инаугурационной речи он заявил, что его первой задачей видит завершение войны. Но под силу ли ему это, даже если он полностью самостоятелен в своих решениях?

А ведь это то, чего от него требует избиратель. По итогам опросов, 75% жителей Украины считают, что Зеленский должен начать переговоры с Россией для восстановления мира в Донбассе, 55,4% выступают за прямые переговоры Зеленского с руководством ДНР и ЛНР, 65% считают, что президенту нужно идти на компромиссы ради восстановления мира.

Тем не менее, даже если Зеленский захочет, ему это не позволят ни внутренние силы, ни внешние. Притом, что Запад пока принимает Зеленского прохладно, если обратить внимание на состав приехавших поздравить его политиков.

Зеленского целесообразнее сравнивать не с Рейганом, как это делает ряд экспертов, а с Макроном. Притом, что французский президент — опытный финансист, который куда лучше представлял, как управлять государством. Но итогом его работы стали катастрофическое падение рейтинга и самая масштабная кампания протеста за последние полвека.

Вот и насчёт Зеленского бесполезно загадывать и судить о его самостоятельности. До тех пор, пока мы не увидим конкретных шагов и новых назначений. В любом случае не стоит ждать от Зеленского таких же радикальных шагов, какими были его заявления в период президентской кампании. Потому и выборы ему нужны сейчас, ибо через полгода его партия уже не будет иметь такого успеха.