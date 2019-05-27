За какие печеньки Россия запрещает въезд главной по революциям Виктории Нуланд?

Журналист Михаил Шахназаров — о тактике лихой "тройки" Нуланд, её мужа Кагана и Фрида — главных по санкциям против нашей страны и революциям.

В фильме "Откройте, полиция! — 2" с великолепным Филиппом Нуаре есть очень смешной момент, в котором перекормленная допингом лошадь уносится с беговой дорожки. Кобыла несёт жокея в лес, он не в силах остановить её прыть, а судья-информатор просит его вернуться на ипподром. Похоже, примерно такие метаморфозы сейчас происходят с хорошо известным всему миру персонажем — Викторией Нуланд. Причём дама, занимавшая ранее пост официального представителя Госдепа США, несётся на всех парах на пару со своим мужем Робертом Каганом, занимающим пост старшего сотрудника Фонда Карнеги, отвечающего за международное направление, к тому же член американского комитета за мир на Кавказе.

Знаете, если бы таких миротворцев, как супруг миссис Нуланд, было побольше, на нашей планете давно бы полыхала третья мировая война. Впрочем, конфликты на Ближнем Востоке, гражданская война на Украине, целенаправленная работа по уничтожению бывших республик Советского Союза — всё это тоже плоды "миротворческой" деятельности таких проводников идей завоевания мира, как супружеская пара Нуланд.

Это воистину незабываемые люди. В особенности Виктория Нуланд. Весь мир помнит кадры дешёвенькой постановки, в которой она раздаёт печенье на киевском майдане. Именно благодаря усилиям этой дамы и ей подобных Украина погрузилась во мрак гражданской войны, нищеты и хаоса.

И стоило это, по американским меркам, всего ничего. Станок напечатал нужные пять миллиардов долларов, и этой цифрой открыто щеголяла спецпредставитель Госдепа. По словам Нуланд, деньги были потрачены "на поддержку стремления народа Украины к более сильному демократическому правительству". "Сильное", "демократическое" и кровавое правительство Порошенко надолго войдёт в историю Украины.

Но главной целью команды, в которую входит Нуланд, безусловно, является Россия. И здесь нельзя не выделить ещё одного персонажа. Паре Нуланд — Каган вовсю помогает Даниэль Фрид, бывший координатор санкционной политики Государственного департамента США. На примере Фрида можно смело сказать, что такие люди не бывают бывшими. Работа настолько захватывает их умы и сердца, что они не мыслят своей жизни без ненависти к России.

Нуланд, Каган и Фрид — это люди, развязавшие санкционную войну между Россией и США. Именно с их подачи начались действия, которые мягко упаковывались в словосочетание "непопулярные меры". И это говорили чиновники, по локоть измазанные кровью мирных людей.

Недавно имя Виктории Нуланд вновь всплыло в информационном пространстве. Нужно признать, что Нуланд из тех игроков политической арены, которые не сдаются и идут к поставленной цели до конца. Попытка получить российскую визу — это явное желание вновь заявить о себе и таким образом раскачать тему санкционной политики. В Москву Нуланд собиралась на закрытую международную конференцию, но в визе ей было отказано. Дело в том, что госпожа Нуланд тоже находится в санкционном списке, но с нашей стороны. Цель поездки ясна — сбор информации и прощупывание почвы для дальнейших и далеко не дружественных шагов.

А не хотела бы миссис Нуланд созвать открытую международную конференцию — для оглашения убытков, которые несёт мировая экономика благодаря, не побоюсь этого слова, подрывной деятельности таких, как она? Уверен, что и ведущие экономисты, и политические деятели с удовольствием задали бы множество вопросов тем, кто развязал новую холодную войну, тем, чья политика бьёт по бедным слоям населения в тех же Штатах.

Понятно, что умение вовремя остановиться — это из области правил хорошего тона и воспитания. К сожалению, политическая элита США во многом далека от этих понятий. Это проявлялось и в хамских выходках Буша-младшего и Барака Обамы, и в нежелании слышать никого, кроме себя. Но мы ведь не о культуре, а о санкциях, а значит — о деньгах. Знаете, а ведь неплохо было бы подать в суд на Нуланд, Кагана и Фрида для возмещения многомиллиардных убытков, которые благодаря им терпят производственные и торговые гиганты. Понятное дело, получить что-то удастся вряд ли, но урок для других был бы очень неплохим и запоминающимся.