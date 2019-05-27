Кто стал главной угрозой миру? Основные позиции новой военной стратегии НАТО

Военный эксперт Александр Тиханский – о том, для чего меняется военная стратегия НАТО и каковы последствия для России.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что 22 мая в Брюсселе на заседании Военного комитета альянса была принята новая военная стратегия НАТО.

Экспертное сообщество без труда называет основные позиции этого закрытого документа уже сейчас. Одним из положений новой стратегии должно стать размещение в Европе американских ракет средней дальности, для этого Вашингтон вышел из договора по РСМД. Также будет меняться структура НАТО и, вероятно, в скором времени будет создана единая европейская армия — об этом часто говорят Меркель и Макрон. Соответственно, возникнет вопрос об увеличении финансирования и доли вооружённых сил стран Европы в общем составе вооружённых сил НАТО.

Ещё в апреле начальник Генштаба Валерий Герасимов сообщал об усилении российской группировки войск на западе и юге из-за активности НАТО. Он опровергал сообщения СМИ о подготовке России к военным действиям, называя этот тезис "активно тиражируемым русофобскими СМИ". После принятия новой военной стратегии НАТО Союзному государству попросту придётся усиливать региональную группировку войск, в том числе соответствующими вооружением и техникой.

Несомненно, в новой военной стратегии НАТО в качестве угроз будут фигурировать не только Россия, Китай, КНДР, Иран, но и Республика Беларусь. В связи с этим в документе будет предусмотрено противодействие такой военно-политической структуре, как Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Здесь ключевыми направлениями давления на Россию будут выступать: милитаризация Прибалтики, разрушение Союзного государства России и Беларуси, сохранение военного конфликта на Украине, а также разрушение партнёрских отношений, складывающихся вокруг Каспийского моря, включая и расшатывание ситуации в Карабахе.

В НАТО также учитывают то, что сейчас в техническом отношении страны блока "не обладают достаточным потенциалом" для ведения наступательной войны против России благодаря появлению у Москвы нового оружия. Так как прямого технического ответа на подобные разработки у НАТО нет, то блоку нужен военно-стратегический ответ — нанесение упреждающих ударов по носителям наиболее опасного оружия с целью не допустить его применения.

Альянс толкают к переменам и геополитические факторы: блок НАТО уже неоднороден, достаточно вспомнить Турцию и неоднозначную позицию ряда других стран. А Берлин в лице Ангелы Меркель вообще заявил, что "Европе нужно консолидироваться, чтобы противостоять России, Китаю и тем же США".

Новая военная стратегия заключается в выработке механизмов сохранения НАТО как военного союза. Она должна доказать западному сообществу необходимость существования альянса. В первую очередь будет доказываться, что Россия якобы является серьёзной угрозой как для европейских государств, так и в глобальном масштабе.