Дефолт на Украине. Правда или реальность?

Журналист Андрей Бабицкий — о скандале, который инициировал украинский олигарх Игорь Коломойский. Для чего и зачем он это сделал?

Предложение Игоря Коломойского об объявлении дефолта по внешним долгам Украины, а также крайне негативная оценка влияния МВФ, США и Запада на положение украинских дел в интервью Financial Times — лишь продолжение начатой ранее информационной кампании, имеющей на Украине в высшей степени скандальный резонанс.

Когда Коломойский ещё находился в Израиле, к нему наведалась корреспондент НТВ — одного из самых для украинской общественности токсичных российских телеканалов. В беседе с ней бизнесмен позволил себе высказать вещи, оскорбившие националистов до глубины души. Главное, что он назвал войну в Донбассе "гражданским конфликтом".

Это означает, что Украина там воюет не с Россией, как это утверждала предыдущая власть, а с собственным населением, имеющим иную точку зрения на будущее страны. По словам олигарха, в этой войне виноваты "мы, украинцы". Позднее для украинских СМИ он детализировал этот тезис: виноваты "революционеры, которые бегали по парламенту и меняли законы". Это прямое обвинение в адрес Майдана и националистов — они развязали братоубийственную войну. С Донбассом нужно вести переговоры напрямую.

Журналист НТВ услышала от Коломойского, что Путин необходим России и он великий политический деятель. Не менее радикальные оценки и идеи содержатся и в других интервью: нет ничего страшного в предоставлении российского гражданства гражданам ЛДНР, принятый Верховной радой языковой закон вреден и нуждается в отмене.

Но для Financial Times украинский олигарх расстарался на всю катушку. Речь фактически идёт о заявке на кардинальную смену политического курса. Во-первых, США Украине — никакой не союзник и не учитель. Америка использует страну как антироссийский инструмент, причиняя ей ущерб: "Это ваша игра, ваша геополитика. Украина вам неважна. Вы хотите навредить России, а Украина только повод". От политической зависимости от Запада новый президент должен решительно избавляться: "Если Зеленский будет слушать Запад и не принимать собственных решений, он закончит, как Порошенко. У него будут те же цифры на выборах — 5, 10, 15% вместо 73%".

А это значит, что никакой евроинтеграции. От экономической зависимости страну тоже следует радикально отвязывать. Программу экономии МВФ необходимо свернуть.

"Спаситель отечества", вооружавший и финансировавший первые нацбаты для войны в Донбассе, полностью изменил свой подход к происходящему, фактически один в один дублируя точку зрения Кремля по ключевым проблемам российско-украинских отношений.

Известно, что Коломойский привёл Зеленского к власти и политическая самостоятельность нового главы государства, мягко говоря, — величина не абсолютная. Намечает ли олигарх своими тезисами контуры новой политической повестки, входящей в кардинальное противоречие с политикой предыдущей власти? Мне это кажется сомнительным, поскольку реализовать сделанные предложения попросту невозможно. Кредиты МВФ нужны не только для обслуживания внешнего долга, но и для пополнения бюджета нищей страны. Конечно, в случае переориентации Украины на Россию можно будет занять денег у Москвы, но дефолт будет означать отказ платить по старым долгам. В этом случае российское руководство просто не сможет выдать новые кредиты, а списывать три миллиарда долларов при очень сомнительных перспективах никто не станет.

Порвать отношения с Вашингтоном и Брюсселем теоретически возможно, но это ввергнет Украину, где националисты всё ещё удерживают значительный объём власти за счёт парамилитарных организаций и группировок, а также нацбатов, вошедших в состав подразделений МВД и МО, в хаос. Этот силовой блок будет самым радикальным образом противодействовать изменению курса. О чём, собственно, они открыто и заявляют, обещая новый Майдан, который окажется куда более кровавым, нежели предыдущий.

Скорее всего, Игорь Коломойский использует свою излюбленную тактику. С помощью открытого шантажа он намерен добиться от Вашингтона нескольких вещей. Ему необходимо, чтобы было свергнуто его уголовное дело, возбуждённое по подозрению в отмывании денег в штате Флорида. Он был бы не прочь, чтобы в обмен на продолжение курса евроатлантической интеграции США списали бы Украине часть долгов и договорились с МВФ о смягчении условий предоставления следующих траншей выделенного кредита.

Наконец, представая в образе внезапно трансформировавшегося в пророссийского политика, Коломойский помогает своему ставленнику одержать победу на предстоящих парламентских выборах. Неважно, что говорит Зеленский, важно, что думает Коломойский. А он своими речами вновь расчищает политическое пространство, которое было намертво забетонировано при Порошенко, и как бы намекает избирателю, что его протеже настроен так же, но просто не может себе пока позволить говорить об этом открыто.

Зная биографию Коломойского, несложно предположить, что начатая им политическая игра не может объясняться внезапным прозрением. Расчётливый и хитрый бизнесмен привык давить на оппонентов, ставя им ультиматумы, оскорбляя, угрожая, создавая атмосферу хаоса и неопределённости. В мутной воде скандала он ориентируется лучше всего. А скандал на Украине уже разгорелся не на шутку, думаю, что припекает и в Вашингтоне. Нынешняя авантюра сопряжена с большими политическими рисками, поскольку оппонентов Коломойский себе выбрал на сей раз не совсем по плечу. И возможность полного краха, изоляции, перекупки команды Зеленского кажется совсем не нулевой.

Что же касается реальности дефолта, то это вряд ли произойдёт. Правительство и президент Украины не давали ни малейшего повода рассуждать о таком повороте дел. Кроме того, Владимир Зеленский недавно заявлял, что он и его команда намерены строго выполнять все требования МВФ. И думать о том, что он подвергнет свои слова сомнению, нет оснований.