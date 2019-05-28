Конец монополии. Китай, Россия и Индия могут отказаться от Android

Прошлая неделя ознаменовалась доселе невиданными санкциями со стороны США. Вместо блокирования SWIFT, запрета на транзакции в долларах или санкции в отношении отдельных лиц или компаний американцы натравили на китайскую корпорацию Huawei свою корпорацию Google. В США предполагают, что с помощью этих санкций принудят Китай к перемирию. В Китае же в качестве альтернативы рассматривают отказ от американского ПО в пользу отечественного. Китай — не первая страна, разрабатывавшая свою ОС. Однако если раньше альтернативы iOS и Android погибали буквально в момент релиза, то теперь ситуация отличается в корне и отступать некуда.

Несмотря на заявление главы Huawei, что его компания не желает введения санкций в отношении Apple и Google, решать, будут вводиться санкции или нет, предстоит не главе Huawei, а руководству Китая, которому Huawei подчинён точно так же, как Google и Apple — руководству США. На основании этого можно делать выводы и о перспективах появления альтернативной мобильной операционной системы.

Наверняка в Huawei не очень хотят инвестировать в её развитие и разработку, но желание бизнеса тут будет учитываться в последнюю очередь, потому что США продемонстрировали абсолютную ненадёжность американских компаний, в случае если вопрос экономического сотрудничества пересекается с политическими противоречиями.

Именно поэтому появление первого коммерческого релиза китайской операционной системы Hongmeng — всего лишь вопрос времени, причём самого ближайшего. По предварительным данным, презентация системы запланирована на осень 2019 года. Кстати, именно осенью Apple презентует свои новые смартфоны, тем интереснее будет наблюдать за противостоянием Китая и США через призму технологий и маркетинга. Apple контролирует почти 50% рынка смартфонов Китая — это более чем лакомый кусок, терять который купертиновцам точно не с руки.

Если вы думаете, что Китай — единственный рынок, который готов отказаться от Android, не спешите с выводами. Индия — второй по величине рынок мобильной связи в мире — тоже, как ни удивительно, способна отказаться от сервисов Google и мобильной операционной системы, которая вместо инструмента ведения бизнеса стала орудием политического противостояния. KaiOS используется почти на четверти индийских смартфонов и фичерфонов (переходная стадия между телефоном и смартфоном).

И, наконец, Россия. Операционные системы для смартфонов разрабатываются в России уже очень давно. Достаточно вспомнить, к примеру, проект Sailfish. Эта не слишком популярная операционная система, разрабатываемая рядом окологосударственных предприятий и институтов, в отличие от китайской ОС, по крайней мере, уже функционирует и инсталлируется на ряд смартфонов начального уровня.

Таким образом, несмотря на фактическую дуополию Android и iOS на рынке, позиции продукта Google не столь радужны, как можно было бы предполагать. Китай, имеющий почти один миллиард пользователей сотовой связи, легко может сделать популярной операционную систему от Huawei, применив, к примеру, ту же модель распространения оболочки, что и Google. Только представьте себе, что Xiaomi, Meizu, Lenovo и десятки, если не сотни, других более мелких производителей начинают выпускать смартфоны на китайской операционной системе.

Россия, в свою очередь, может, как и в случае с автомобилями, просто запретить ввоз в страну смартфонов, не имеющих возможности к миграции на другую операционную систему. Сейчас западные и азиатские производители авто не могут официально продать новый легковой автомобиль в России, если на нём не установлена система "ЭРА-ГЛОНАСС". Точно так же "Связной" или операторы сотовой связи, допустим, не будут иметь права продавать смартфоны, на которые нельзя будет инсталлировать Sailfish или другую отечественную мобильную ОС.

Попытка нападения США на Huawei с помощью Google в результате может перевернуть рынок мобильных операционных систем. Использование Android и iOS в любой стране мира за исключением США становится рискованным, потому что потребитель не знает, будет ли работать его смартфон завтра, если США решат ввести экономические санкции против его страны. Гарантией работы смартфона, не зависящей от международных отношений, будут являться независимые операционные системы.

Так что противостояние Huawei и Google, помимо значительного вреда для отрасли в целом, может оказать и неоценимую услугу, допустив появление на рынке новых операционных систем — с новыми возможностями и новым взглядом на развитие смартфонов в целом.

Когда-то, кстати, именно появившаяся iOS как ответ на деградировавшие Simbian, Windows Mobile и Blackberry OS перекроила мир смартфонов. Следующая революция не за горами, и Android в ходе этой войны станет первой целью для всех национальных производителей смартфонов.