Зачем Зеленский вернул пиар-киллера Саакашвили

Доцент Финансового университета Геворг Мирзаян — о том, чем займётся вернувшийся в Киев изгнанник первым делом.

28 мая Владимир Зеленский последовал совету Владимира Путина. Он вернул Михаилу Саакашвили украинское гражданство (которое у бывшего президента Грузии отобрал Пётр Порошенко). Теперь Саакашвили, побирающийся в европейских странах, возвращается в Незалежную и снова погрузится в болото украинской политики.

Зачем Зеленский это сделал? Мишисты (члены так называемой "Секты свидетелей Саакашвили", которые видят в нём апостола либерального мира) уверены: Михаил Саакашвили поможет Владимиру Зеленскому проводить антикоррупционные, экономические и социальные реформы. Поможет вывести Украину в число стран первого мира.

Сам Саакашвили всегда готов, о чём он и заявил в своем фейсбук-обращении перед приездом в Киев. Однако эксперты предупреждают, что Саакашвили не будет расчищать болото. Он своим присутствием лишь сделает его ещё зловоннее. Достаточно вспомнить его первые гастроли на Украине, когда Мишико провалил реформы в Одессе, перессорился со всеми украинскими политиками (в том числе и с пригласившим его Петром Порошенко), после чего со скандалом был выдворен из страны. Саакашвили — не командный игрок, а дешёвый популист, который не способен проводить системные реформы в большой стране. Поэтому с большой долей вероятности Саакашвили на пушечный выстрел не подпустят к реформам команды Зеленского.

Его фигура будет уместнее в качестве "свободного радикала". И, по версии ряда экспертов, новый президент пытается, перефразируя Бисмарка, посадить грузинскую мушку на порошенковский затылок.

Всем известна горячая "любовь" Михаила Саакашвили к Петру Порошенко и его окружению. Всем также известно, что лучше всего у Саакашвили получается устраивать публичные пиар-кампании — с истериками, обвинениями и другими атрибутами клоунады. Поэтому сейчас — на старте предвыборной кампании в Верховную раду — Зеленский запускает на Украину пиар-киллера, который должен обвалить и без того невысокий рейтинг "Солидарности" (партии Порошенко) и не пропустить её в Верховную раду. И если она не пройдёт в Раду, то перед Зеленским открывается простор для дальнейших действий в отношении Порошенко.

Например, он может по сложившейся на Украине традиции возбудить против предшественника уголовное дело и посадить его в тюрьму. Не потому, что он не любит Петра Порошенко, а потому, что этот шаг понравится его избирателям и докажет, что Зеленский на самом деле занимается борьбой с коррупцией.

Более того, Михаила Саакашвили могут спустить с поводка не только на Петра Порошенко. Всем давно известно о "нежных чувствах", которые грузинский политик испытывает к министру внутренних дел Украины Арсену Авакову, а также олигарху Игорю Коломойскому (назвавшему Михаила Николозовича "наркозависимой собакой без намордника"). Да, оба этих пана сейчас являются союзниками Владимира Зеленского. Или даже — как некоторые считают — дёргают президента за ниточки. Возможен вариант, что и сам Зеленский пытается избавиться от такой зависимости — и сажает и им на затылки грузинскую мушку.

Однако враг врага или опасного союзника — не всегда друг, особенно если этим врагом является одержимый человек. Михаилу Саакашвили всё равно, кого кусать. Для него важен сам процесс, он им живёт. И не исключено, что вскоре бывший грузинский президент начнёт нападать и на нового украинского — особенно в том случае, если Зеленский действительно попытается как-то стабилизировать отношения с Российской Федерацией.

Все эти риски Владимир Зеленский, конечно, понимает. И вернул Саакашвили лишь по одной единственной причине — он просто не мог его не вернуть. Как в своё время Пётр Порошенко (на дух не переносящий Юлию Тимошенко) не мог не освободить Оранжевую принцессу из Качановской колонии. Михаил Саакашвили позиционировался на Украине как жертва произвола прежнего режима в отношении его политических оппонентов. И если бы Зеленский не "восстановил справедливость", то его бы не поняли собственные избиратели — что, конечно же, отразилось бы на рейтингах партии "Слуга народа" в преддверии парламентских выборов.

Поэтому Зеленский и решил сделать выбор в пользу сиюминутной политической целесообразности, пожертвовав при этом долгосрочной политической стабильностью в стране. Но об этом он подумает через несколько месяцев — сейчас ему надо выиграть выборы в Верховную раду и укрепить власть в стране. Поэтому с Миши уже сняли намордник, вкололи очередную дозу озверина и дали "фас".