Блогер BadComedian: Мне сказали, что за такое "голову проламывают"

Евгений Баженов — о том, как его пытаются засудить и лишить площадки на "Ютубе" за критический ролик, в котором он задаётся вопросом: за что Минкультуры перечислило почти 200 млн компании KD Studios (Kinodanz), которая произвела только один фильм, провалившийся в прокате?

Меня обвиняют в нарушении авторских прав. Хотя в законодательстве не установлены объёмы цитирования. Летом, после выпуска ролика "Танцы на смерть", где я в пух и прах раскритиковал фильм "За гранью реальности", очень слабый во всех отношениях, снятый на английском языке за деньги налогоплательщиков, начались первые атаки.

Сначала была попытка удалить мой аккаунт на "Ютубе", а потом начались судебные тяжбы. Они длятся последние полгода. При этом мы пытались урегулировать отношения во внесудебном порядке, ко мне на встречу пришли представители кинокомпании KD Studios (Kinodanz) и поставили ультиматум: удалить ролик и компенсировать ущерб. Поскольку, по их словам, за ними стоят очень-очень влиятельные люди. А далее "они посмотрят".

Эти ролики не нравятся уже тем самым мифическим влиятельным людям. Получается, что права на мнение быть не должно, есть только обязанность платить налоги, чтобы на эти налоги кинодеятели снимали "ответы Голливуду" на английском языке. Как сказал представитель компании, они хотят обелить и очистить свою репутацию. Таким образом, кинокомпания пытается ввести в практику цензуру и создать судебный прецедент.

С самим Министерством культуры у меня нет никаких отношений, я часто их критикую, но, несмотря на горы спорного материала, что они финансируют, порой получается замечательное кино, например "Жажда". Фильм не новый, но мне очень нравится. Я, бывает, пересматриваю.

Я неоднократно выпускал критические ролики. Например, после одного из них, который был посвящён фильму "Кавказская пленница", Министерство культуры подняло вопрос: почему эта лента спонсировалась? Тогда мне позвонили с незнакомого телефона и сказали, что за такие вещи "голову проламывают". Не знаю, кто это звонил. Но, на мой взгляд, очень странное совпадение.

Поэтому я обратился к своим зрителям. Знаю, что на мои ролики обращают внимание и профессионалы киноиндустрии, которые, как и мои зрители, поддерживают меня. При этом я не ищу какого-либо заступничества. В своём ролике я спрашиваю Министерство культуры, почему оно не делает то, что должно делать? Ведь у профильного ведомства есть принципы, которые оглашал министр культуры: поддерживать фильмы, связанные с историей нашей страны и её героями. Поэтому возникает один-единственный вопрос: почему нужно упрашивать и умолять, чтобы министерство им следовало? Почему спонсируется такое кино? Объясните, почему компания Kinodanz получала деньги из года в год? Если пробить по базе "Спарк", то с 2016 года компания получила 196 млн рублей субсидий от Минкультуры.

Согласно российскому законодательству, цитирование в нашей стране разрешено. И можно делать рецензии, критиковать — не запрещено. Узнаем, как всё это закончится.

Если вдруг судебное разбирательство закончится не в мою пользу, то, вероятно, придётся выкладывать ролики на другом канале или искать новые способы распространения. Но отказываться от блогерства я не намерен. "Ютуб" может удалить канал, а вот деятельность — нет.

Это всего лишь очередная попытка кого-то из дельцов заработать больше денег и закрыть рот критикам. Для нашей страны это пока новость, потому что раньше блогеров не трогали. Но если посмотреть на остальной мир, то это обычная практика. Могу привести замечательный пример: создатели фильма "Охотница за привидениями" в своё время тоже преследовали критиков-блогеров. Причём там ситуация дошла до того, что удалялись обзоры, в которых даже не использовались кадры фильма, и человека обливали грязью, будто он ненавидит женщин, хотя он всего лишь критиковал неудачный фильм. И это происходит не с какой-то государственной подачи, это цензура денежного мешка, капитала и людей, которые стоят за этим производством.