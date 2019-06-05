Дамоклов меч. Будут ли США нападать на Иран?

Военный эксперт Алексей Леонков — о возможной военной операции США в Иране, фейковых сообщениях разведки и непоследовательных действиях Трампа.

Дональд Трамп заявил, что не исключает военной операции против Ирана, хотя предпочёл бы путь переговоров. Вопрос: будет ли эта военная операция — повисает в воздухе. Это дамоклов меч, который, может быть, упадёт, а может, не упадёт.

Американцы недавно испытали бомбу, которую специально разрабатывали против иранской и северокорейской ядерных программ. Они её улучшили и продемонстрировали, то есть решили сообщить миру: "Смотрите, мы ребята серьёзные — у нас уже есть бомба, усовершенствованная".

Так есть ли реальная угроза скорой военной операции против Ирана? Вспомним войну, которую вели США и коалиция против Ирака. В первые две операции они собрали около 750 тысяч человек, из них 425 тысяч — только американских военнослужащих. С американской стороны превосходство военно-воздушной техники и крылатых ракет было значительным.

Быстрее всего тогда перебросили авиационные ударные группировки, участвовали три авианосца, а это 120 самолётов. Также туда перелетели самолёты стратегической авиации Б-52. Тогда речь шла именно о серьёзном военном конфликте.

Сейчас у американцев в регионе насчитывается порядка 20 тысяч солдат, которые разбросаны по базам в Ираке, Иордании, Катаре и Саудовской Аравии. Они обозначают американское присутствие в этом регионе, выполняют определённые задачи. Недавно они туда перебазировали одно из подразделений Национальной гвардии, которое занимается обслуживанием военной техники, находящейся в этом регионе. Это перебазирование у них заняло примерно 10 месяцев. Если бы намерения США были серьёзными, они бы перебросили в этот регион тех же гвардейцев гораздо быстрее.

В любом случае боевая операция не происходит так вяло. Если есть планы и они реализуются, то идёт сосредоточение войск на военных базах США, резко повышается активность, например, сил флота, которые отвечают за Индийский океан, на Диего-Гарсия начинаются взлёты и посадки стратегических бомбардировщиков, проходит множество мероприятий. Но сейчас — тишина.

Сейчас идёт раскачка военного вопроса, чтобы проверить, как реагируют на обострение конфликта с Ираном страны Ближнего Востока, Россия, Китай. Периодически вбрасывается различная информация о том, что Китай не будет поддерживать Иран. Потом вбрасывается фейковая информация, что, оказывается, на территории Ирана есть некое оружие, о котором Тегеран не заявляет, и что обязательно Иран ударит по своим обидчикам этим оружием.

Все эти заявления не соответствуют действительности. То же разведывательное сообщество Америки недавно убеждало Дональда Трампа, что Венесуэла не поддерживает Николаса Мадуро, армия не поддерживает законно избранного президента, поэтому операция с Гуайдо пройдёт быстро и эффективно. Но практика показала, что военные разведчики ошибались. Думаю, то же самое происходит в отношении Ирана. Трамп оперирует информацией, которую ему предоставляет разведка, но разведка явно искажает факты.

Не нужно забывать, что Иран тоже не сидит сложа руки. Иран наблюдал за ближневосточными конфликтами: видел тактику и методы действий США и коалиции, какой техникой воевали, как воевали, поэтому в иранской армии произошли реформы и появились новые средства вооружения, прежде всего комплексы ПВО, которые они закупили у России и Китая.

Иран последовательно проводит мероприятия по защите собственного суверенитета, в том числе ещё и развивает ВМФ, который в случае необходимости может перекрыть Ормузский пролив. У Ирана действительно есть ракетная программа, есть ракеты средней дальности, летящие на 2,5 тысячи километров. Этой стране есть чем ответить в случае прямой агрессии.