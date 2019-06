Плата за всё. Почему "Победа" хотела как лучше, а получилось как всегда?

Компания "Победа" объяснила в своём официальном фейсбуке, почему в их самолётах нельзя меняться местами. Лучше бы они этого не делали. Пиарщики лоукостера на полном серьёзе рассказали, что "сидеть на своём месте важно и для последующего опознания". Пост удалили, но осадочек остался.

Вообще, принцип работы лоукостеров ещё до их возникновения прекрасно обрисовал детский писатель Носов в книжке "Незнайка на Луне". Там в мире дикого капитализма простак Незнайка попадает в гостиницу "Экономическая", ночёвка в которой стоит очень дёшево. На первый взгляд. В дальнейшем же оказывается, что в стоимость не входит ни свет, ни тепло, ни одеяло, ни подушка: платить надо за всё, причём по часам, за каждую минуту пользования. В итоге доверчивый гость, вместо того чтобы спать, всю ночь только и делает, что пихает монеты в специальные щели.

Лоукостеры существуют во всём мире, и во всём мире их не любят. Никто никогда не скажет, что его любимая компания — это EasyJet или RyanAir. Их сайты пестрят негативными отзывами, люди не любят рассказывать, что летают ими, а если и говорят, то обязательно прибавят: "Недавно летал — больше никогда в жизни".

Но услугами лоукостеров всё равно пользуются снова и снова — потому что дёшево. Каждый понимает, что ради возможности летать по цене автобусного билета можно потерпеть неоткидывающиеся спинки кресел, идиотскую рассадку с невозможностью пересесть даже на свободное место и странные нормы по ручной клади. Не хочешь терпеть — лети "нормальной" компанией, никто не заставляет.

"Победу" лепили по лекалам западных лоукостеров. В их самолётах неоткидывающиеся кресла, расстояние между рядами минимально, за провоз багажа и даже за возможность выбрать себе место надо платить. Звериный оскал капитализма — at its best. Да, мне никогда не запрещали пересаживаться ни в EasyJet, ни даже в RyanAir — только в "Победе". Да, у всех у них жёсткие нормы провоза вещей, но только в "Победе" меня в итоге заставили сдать в багаж мою скромную сумку, которая у других компаний прокатывала за ручную кладь. С этим всем можно было бы смириться: надо так надо. Если бы только каждый раз меня не считали за дурака и не кормили объяснениями из параллельной реальности.

Невозможность взять в салон мою сумку мне объяснили тем, что в салоне для неё недостаточно места — в стандартном "боинге", в котором, когда я лечу "Эйр Франс" или даже "Аэрофлотом", места для той же сумки вполне хватает.

Игроку волейбольной команды "Факел", летевшему "Победой" 12 марта, запретили пересаживаться. Парень ростом 2,15 метра просто не влезал в маломерные кресла лоукостера, другой пассажир готов был поменяться, но им не дали этого сделать, объяснив "требованиями безопасности". Ну конечно, если волейболист будет сидеть, согнувшись в три погибели, полёт сразу же станет более безопасным.

А теперь мне и другим пассажирам объясняют, что сидеть на предписанных генератором случайных чисел местах необходимо, потому что в случае аварии наши обгорелые тела будет легче идентифицировать. В свете падающих, как яблоки в урожайный год, с неба самолётов такое объяснение особенно ценно.

Честно — я не знаю, зачем они это делают. Может быть, в пиар-отделе "Победы" сидят люди, не знакомые с концепцией бритвы Оккама и потому предпочитающие плодить сущности и изобретать параллельные вселенные, вместо того чтобы оставаться в нашей. Может быть, потому, что "Победа", в отличие от Ryabair и EasyJet, — "дочка" "Аэрофлота", то есть по факту госкомпания, которая получает субсидии из бюджета. И потому объяснять нам, что нас так мучают на наши же налоги, как-то неудобно.

А может, потому, что и мы, и пиар-отдел "Победы" — по-прежнему всё те же "незнайки", недавно оказавшиеся на капиталистической луне и отчего-то стесняющиеся прямо и честно сказать: "Мы делаем это потому, что хотим заставить вас платить деньги, — смиритесь". Хотя это и было бы, наверное, самым оптимальным решением.