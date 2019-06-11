Ностальгия по Болотной. Зачем либералы устраивают митинг 12 июня?

Журналист и блогер Михаил Шахназаров — о том, как и для чего оппозиция устраивает несанкционированную акцию 12 июня.

За развитием дела Ивана Голунова забавно следить по социальной сети "Фейсбук", руководство которой постоянно заявляет о необходимости соблюдения принципов свободы слова и других правил и свобод, присущих демократическому обществу. Но это только на словах. На деле "Фейсбук" делает всё, чтобы разобщить российское общество, и, более того, потворствует людям, призывающим к нарушению закона.

Приведу примеры. Уже в день ареста Голунова социальная сеть начала блокировать аккаунты пользователей, размещающих посты с мнением, отличным от мнения российской оппозиции. То есть, ещё до вынесения решения суда пользователи могли выносить только один вердикт — Голунов невиновен.

А стало быть, даже домашний арест является для него варварской мерой. Господа, а вам не кажется, что вы перешли черту вседозволенности и чересчур много на себя берёте? Голунову и без того несказанно повезло, потому как арестован он был по тяжёлой статье, не предусматривающей отправки задержанного под домашний арест. Но тем не менее он дома, и остаётся дождаться завершения следственных действий, а не пороть горячку с одиночными пикетами, флешмобами и призывами явно провокационного характера.

Все эти призывы пойти на митинг начали множиться с бешеной скоростью в "Фейсбуке". Это призывы выйти 12 июня на несанкционированное шествие с требованием освободить Голунова. Удариться в эдакий разгул охлократии и беспредела. При этом в ФБ очень много объявлений такого характера, опубликованных ботами-однодневками, которых блокировать никто не спешит. А значит, акция хорошо спланирована и подготовлена.

И смотрите, как странно совпали некоторые события в жизни несистемной оппозиции. Это и Форум свободной России в Вильнюсе, и волна с требованием освобождения Голунова, а теперь уже и призыв выйти на несогласованный марш. И кукловодов интересует именно акция, не санкционированная властями. Перенести действо на предложенное мэрией 16 июня лидеры движения отказались. Почему?

Ответ прост. Этих людей интересует не мирное прохождение марша, а провокация. В связи с праздником полиция и так будет работать в усиленном режиме, а шествие оппозиционеров намного осложнит её работу. Более того, организаторы прекрасно понимают, что на улицах будет очень много людей, мягко говоря, не разделяющих взглядов тех, кто требует освобождения журналиста "Медузы".

Поэтому в любой момент могут произойти стихийные столкновения, которые в любом случае будут иметь последствия. Уже сейчас видно, что дело Голунова — это хорошо спланированная акция. Известные люди из мира искусства записывают ролики, в которых называют Голунова своим товарищем, хотя узнали о нём только вчера.

Резво сделана страница в "Википедии", печатаются плакаты и футболки с изображением внезапного бойца. И самое страшное, что призывы поучаствовать в шествии направлены прежде всего к молодёжи. Ведь режиссёрам этого спектакля абсолютно всё равно, какими методами добиваться успеха. Будь то увечья какого-нибудь парня или девчушки, реальный срок за участие в беспорядках или, хуже того, гибель. Не ведитесь на призывы тех, кто уже успел посеять страх и разруху в 90-х. Они очень хотят реванша за своё поражение.