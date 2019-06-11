Гулкий выстрел "Авроры". Huawei рассматривает возможность перехода на русскую ОС

Продолжают кипеть страсти в мире международного цифрового суверенитета, очертания которого стали проявляться благодаря уважаемым западным партнёрам. США обозначили Google и Facebook как принадлежащие им инструменты международного шантажа и давления и атаковали один из крупнейших высокотехнологичных холдингов Китая — Huawei. Китайцы в ответ обещают санкции по всем высокотехнологичным продуктам, производимым для американских компаний, а кроме того, ищут альтернативу Android. И здесь неожиданно появляется Россия с козырем в рукаве.

Скажу честно, к операционной системе Sailfish, созданной из обломков MeeGo и попыток финнов удержаться на плаву, после триумфа Apple и Android я, как и многие, был настроен весьма скептично.

И дело не в том, что сама операционка какая-то уж слишком плохая. Она работает — а дизайн дело наживное. Ключевое здесь именно в том, что она работает. Компания Blackberry, упустившая рынок, точно так же как Nokia, успела перед смертью угробить миллиарды долларов на разработку новой операционной системы, отвечающей современным требованиям, и в итоге списала все эти расходы, а развитие операционки было заморожено. Всё это в связи с тем, что у нового продукта Blackberry не набралось критической массы пользователей. Люди уже привыкли к iOS и Android и не видели смысла пользоваться альтернативными, пусть и качественными продуктами. Туда не шли люди, а следовательно, не шли и разработчики приложений: нет приложений — нет людей, нет людей — нет приложений. Замкнутый круг, из которого канадцы не смогли выйти.

А что же у Seilfish, которую теперь переименовывают в "Аврору", и это очень-очень символично? Дело в том, что выстрел российской "Авроры", снова с берегов Невы кстати, может разрушить дуополию Apple и Google на рынке операционных систем для смартфонов.

У Huawei почти миллиард пользователей по всему миру, если учитывать ещё и суббренд компании Honor. Всем этим устройствам, согласно заявлениям из США, очень скоро потребуется новая операционная система. Китайцы хотят презентовать свою систему в сентябре 2019 года. У России она есть уже сейчас. Китайцы, будучи людьми мудрыми, вряд ли захотят складывать все яйца в одну корзину и наверняка будут заинтересованы в развитии сразу двух платформ — собственной и нашей. Хотя бы потому, что наша платформа куда как более логична для европейского потребителя, за которого в Китае собираются бороться до последнего.

То есть в США были уверены, что мир уже порабощён. Они совершили первый "цифровой" выстрел, и рокот от этого выстрела раскатился по всему IT-сообществу. Компании-производители смартфонов неожиданно для себя выяснили, что, если они находятся в "неправильной" стране, их бизнес может быть в любой момент уничтожен.

Россия с помощью "Авроры" может предложить миру безопасную альтернативу — операционную систему, которая будет работать, даже если в США вас считают несоответствующим высоким западным идеалам. "Аврора" не будет делить людей на плохих и хороших — она просто сохранит привилегии "первого мира", которые некоторые его представители захотели монополизировать, для всех жителей земли.

Неплохая такая революция получается, да? Неплохой ответный залп.