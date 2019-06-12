Запланированная бойня. США хотят выделить $250 млн на военную помощь Украине

Политолог Геворг Мирзаян — о том, для чего США выделяют Украине военную помощь на 50 миллионов долларов больше, чем в прошлом году.

Конгресс США рассматривает военный бюджет на 2020 финансовый год. И Россию в нём больше всего интересуют две цифры. Американцы намерены потратить на проведение операций за рубежом почти 70 миллиардов долларов — это больше, чем весь военный бюджет "агрессивной и имперской" России. Соединённые Штаты выделяют 250 миллионов долларов — на 50 миллионов больше, чем в этом году, — в качестве военной помощи Украине. Министру обороны США разрешено будет выделить эту сумму киевскому режиму на решение вопросов, связанных с "обеспечением безопасности и разведки".

Для сравнения: весь бюджет Министерства обороны Украины в 2019 году составил 4,1 миллиарда долларов. Причём на развитие вооружений и военной техники из них выделяется лишь 650 миллионов. Таким образом, американские 250 миллионов — весьма существенный вклад.

Украинские коллеги, конечно, скажут: какое дело России до этого вклада? Москву не должны беспокоить чужие траты на чужую обороноспособность — если, конечно, кремлёвское руководство не лелеет мыслей о вводе войск на Украину, которым Пётр Порошенко много лет стращал украинское население.

Скажут — и будут неправы. Россия не собирается нападать на Украину, но ей есть дело до американской военной помощи. Ведь эта помощь усугубляет гражданский конфликт на Украине — не столько в военном, сколько в политическом смысле.

В бюджетном законе не указано, какие именно системы вооружений будут поставлены на Украину — Пентагон решит этот вопрос позднее. И решит после очень серьёзной дискуссии, в том числе и межведомственной, ведь военная политика США в отношении Украины весьма сложна и сбалансированна. С одной стороны, США выделяют Киеву значительные деньги на военные расходы. За пять лет общая сумма целевых расходов из бюджета составила порядка 1,3 миллиарда долларов — и это только по официальным статьям. Пентагон финансировал поставки киевскому режиму оружия из Восточной Европы (после распада СССР на Украине остались колоссальные склады оружия, однако всё более-менее достойное уже давно ушло за рубеж). Трамп даже передал Киеву противотанковые системы "Джавелин", чем сейчас очень гордится.

С другой стороны, американские военные делали всё возможное для того, чтобы эти поставки не расценивались Москвой как "пересечение красной линии" и не вызвали жёсткую реакцию Кремля — вплоть до военного конфликта, куда американцы были бы втянуты. Именно поэтому Киеву не передавались никакие стратегические системы вооружений, а те же "джавелины" американцы строго-настрого запретили использовать в Донбассе. Сейчас эти противотанковые комплексы пылятся на украинских складах — если, конечно, их ещё не украли и не продали за рубеж (один пусковой комплекс стоит 125 тысяч долларов, а одна ракета — 80 тысяч). Поэтому, с военной точки зрения, американское оружие вряд ли как-то серьёзно изменит баланс сил в Донбассе.

А вот с политической — изменит. Представители режима Порошенко, клянчившие у Вашингтона оружие и те же "джавелины", не раз давали понять, что для них эти поставки являются прежде всего символом продолжения поддержки со стороны Запада. А дальше эта поддержка интерпретируется киевским режимом весьма многогранно.

Например, как абсолютно правильно отмечает российский сенатор Константин Косачёв, она создаёт опасную иллюзию уже у новой украинской власти, что решения можно будет добиться военным путём. А значит, какой смысл Украине соблюдать минские соглашения — единственный, по сути, реальный способ реинтегрировать территории ДНР и ЛНР в состав единого украинского государства?

Военная помощь (а тем паче её усиление) показывает, что Вашингтон поддерживает все действия Киева в военной сфере, в том числе и регулярные обстрелы непризнанных республик Донбасса. И, наконец, Соединённые Штаты демонстрируют киевскому режиму, что готовы и дальше финансировать украинский русофобский государственный проект.

Американцам этот проект до сих пор интересен. Украина является важным средством сдерживания России, отвлекает на себя внимание Москвы, мешает нормализации российско-европейских отношений. Ради такого дела не жалко потратить 250 миллионов долларов. И даже больше.