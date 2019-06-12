Почему глава МВД Колокольцев отреагировал на задержание Ивана Голунова?

Политолог Алексей Мартынов — о силе гражданского общества в России и качественной реакции государства, которое готово исправлять системные недочёты.

История Ивана Голунова, несправедливо обвинённого в распространении наркотиков, продемонстрировала сплочённость общества, солидарность журналистского цеха и реакцию правоохранительных структур. Это яркий пример того, что у нас сформировано здоровое гражданское общество. При этом государство — его органичная часть, что позволяет действовать как единый организм в случае каких-то проблем.

Государство реагирует, опираясь на общественное мнение, достаточно быстро корректирует системную кривизну. Но претензии у общества накопились даже не к работающей исправно системе, а к тем издержкам, которые, по его мнению, велики.

И сейчас речь идёт не об отдельном инциденте с журналистом Иваном Голуновым, а о том, что нужно исправлять системные противоречия. При этом государство не только демонстрирует эту готовность, но и действительно принимает важные меры. Мне кажется, что в этой ситуации мы наблюдаем момент административного мужества, если хотите. Когда министр внутренних дел беспрецедентно быстро делает заявление и говорит о том, что никто никого покрывать не будет.

Доказательной базы нет, превышены определённые компетенции и полномочия, а все, кто позволил себе подобным образом вести себя, занимаясь таким важным делом, как охрана правопорядка, соответственно, попадают под расследование службы собственной безопасности ведомства. Он не стал никого покрывать, всё называл своими именами, и несколько высокопоставленных генералов МВД были отправлены в отставку.

В контексте этой ситуации важно учесть и негативные моменты. Не будем забывать, что во время этих событий в Сети и медийной плоскости себя обозначили и другие силы — необольшевистского либерального оттенка, — которые попытались эту ситуацию развернуть в сторону необходимой им деструкции.

Появились, например, какие-то деятели в соцсетях, которые начали составлять списочки неблагонадёжных — кто за кого, пытаясь внести раздрай в общественный консенсус. Сначала они искали среди противников журналистов, потом экспертов, а затем и всех остальных. Причём коллеги-журналисты проявили критически важную солидарность и поддержку, независимо от своих политических взглядов, то есть Голунова поддержали как коллеги из государственных СМИ, так и со стороны оппозиционных медиа.

Появились даже те, кто решил устроить на этом хайп и призвать людей к тому, чтобы сегодня, в День России, выйти на улицы в защиту журналиста. Как мы понимаем, для того, чтобы устроить массовые беспорядки. Проще говоря, кто-то попытался именем Голунова шантажировать государство, что, безусловно, неприемлемо. И во всём этом потоке легко читается узнаваемый украинский акцент — кому-то очень хочется, пользуясь любым поводом, устроить очередной Майдан, но уже в Москве.

Можно уверенно сказать, что наше общество прошло это испытание. То есть политическим маргиналам не удалось воспользоваться этим обстоятельством — государство прошло очередной тест на устойчивость. Но это не значит, что нужно расслабиться и ничего не делать. Судя по тому, что не утихает волна с украинским акцентом в соцсетях со стороны некоторых наших деятелей, которые явно удручены, что государство в лице министра МВД сумело из этой ситуации выйти достойно, такие попытки будут продолжаться.

К этому нужно быть готовыми, и тот уровень общественной мобилизации, которого удалось достигнуть за несколько дней, — хороший инструмент для того, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем.