Повод для новой войны на Ближнем Востоке? Кто стоит за атакой на танкеры

Политолог Геворг Мирзаян – о том, кому выгодно обвинить Иран и для чего были взорваны танкеры.

США уже обвинили Иран в нападении на два танкера в Оманском заливе — и теперь пытаются подвести под эти обвинения доказательную базу. Получается пока не очень. К сожалению для Трампа, современные Соединенные Штаты растеряли свой моральный авторитет в мире. К ним больше нет доверия, поэтому они уже не могут просто трясти пробирками в ООН и на этом основании начинать войны. Поэтому если Вашингтон хочет использовать произошедшее 13 июня нападение на танкеры в Персидском заливе как повод для начала военной операции против Ирана, то нужны доказательства.

И, казалось бы, американцы их публикуют. Министерство обороны США уже выложило в Сеть весьма интересную видеозапись посредственного качества. На ней бойцы Корпуса стражей исламской революции (фактически — вооружённые силы Ирана) подплывают на своём патрульном катере к одному из танкеров через два часа после атаки на него и гурьбой снимают с корпуса объект, который американцы называют "неразорвавшейся магнитной миной".

Эта видеозапись вызывает огромное количество вопросов. Причём как технических — запись полна ошибок и несоответствий, — так и сущностных. Она не может объяснить, зачем Ирану нужно было это нападение.

Если говорить о технических, то, во-первых, танкеры (судя по той же американской информации) атакованы торпедами. При чём тут мины? Во-вторых, зачем иранскому катеру (зная прекрасно возможности США в области разведки и аэросъёмки) аж через два часа после инцидента подходить под всеми своими регалиям к борту для снятия мины, а экипажу — делать это в военной форме? Чтобы всем доказать, что за операцией (которая является грубейшим нарушением международного права, основанием для обвинения в международном терроризме и причиной для начала боевых действий против организатора теракта) стоял именно Иран?

А может, проще было предположить, что это один из иранских сторожевиков, который подошёл к повреждённому танкеру для спасения экипажа? А может, это вообще не иранский катер? В любом случае, запись требует дальнейшего изучения, пояснения, выявления названия и бортового номера катера с последующим предоставлением данных объективного контроля иранской стороной. Нужно понимать, что катера подобного типа легко купить даже на легальном рынке, а район Оманского залива является одной из самых милитаризированных зон мира. Тут работают как флоты ряда стран, так и подразделения ЧВК, а также различные незаконные группировки.

Если же говорить по сути, то такая вот сомнительная запись не разбивает важнейшего аргумента в пользу невиновности Тегерана — его полную и абсолютную незаинтересованность в подобных действиях. Иранские власти хотят избежать военных действий, не позволить американцам начать вторжение на законных основаниях.

Конечно, американские эксперты скажут, что иранцы хотели банально поиграть мышцами — как они это уже сделали несколько недель назад, начав процесс выхода из ядерной сделки. Но это совершенно иная игра мышц. Иран действительно пытается поставить США в дипломатическую изоляцию через демонстрацию Западу последствий его враждебной политики против Исламской Республики — однако действия Тегерана в рамках этой стратегии должны быть абсолютно легальны. Иран понимает: изоляция США возможна лишь в том случае, если американцев будут воспринимать как слонов в посудной лавке, а иранцев — как готовую к компромиссу сторону. Акт международного терроризма же ставит крест на этой политике, изолирует саму иранскую сторону и доказывает правоту американцев.

Другие американские эксперты скажут: да, иранское правительство в этом не заинтересовано. Но заинтересован Корпус стражей, генералы которого против нормализации отношений с Западом и хотят обострения конфликта со Штатами. Хотя бы потому, что на этом конфликте они зарабатывают — например, через контроль за незаконными торговыми операциями Ирана (возможными и необходимыми только при наличии санкционного режима). И ради обострения, ради усиления санкционного режима генералы нанесли удар по танкерам — что, собственно, и доказывает американская видеозапись.

Однако сторонники этой версии несколько ошибаются в понятиях. Да, возможно корпусу нужен конфликт — но атака на танкеры может привести к войне. А это разные вещи — война будет проиграна Ираном, а значит, генералы корпуса потеряют свой бизнес, а также свою жизнь. Поэтому они как никто другой заинтересованы в том, чтобы не давать американцам никаких легальных поводов для начала боевых действий.

Полагаю, что прежде всего в таком инциденте заинтересованы силы, находящиеся вне территории Ирана. Саудовская Аравия — враждебная Ирану страна, проигрывающая ему на всех фронтах и давно убеждающая США начать войну с Тегераном (Эр-Рияд даже предлагал её оплатить). Израиль, который тоже хочет руками США разобраться с самым опасным для него противником на Ближнем Востоке. Наконец, это американские радикалы (голосом которых является советник по нацбезопасности Джон Болтон), которые давно мечтают устроить на Ближнем Востоке очередную войну и разгромить режим аятолл.

У всех этих сил есть и мотив, и технические возможности, и политическая воля для осуществления провокации с танкерами. Но будут ли американские власти всерьёз рассматривать эти версии? Вопрос риторический.