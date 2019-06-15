Несправедливый размен: как оппозиция затравила Федермессер

Учредитель благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Анна Федермессер была вынуждена снять свою кандидатуру с предстоящих выборов в Мосгордуму. Журналист Илья Ухов предположил, что будет дальше.

Итак, сегодня известный общественный деятель, вдохновитель и организатор паллиативной медицины в Москве, да и в стране в целом, Нюта Федермессер опубликовала в "Фейсбуке" пост, в котором заявила о снятии своей кандидатуры на выборах депутатов Мосгордумы. Следует отметить, что в своём развёрнутом комментарии Федермессер прямо назвала причины, из-за которых она снялась с выборов, причём с выборов, которые она практически стопроцентно бы выиграла. Среди всего пула кандидатов в депутаты столичного парламента она являлась одним из бесспорных моральных авторитетов. Её работа по созданию в Москве сети хосписов, помощи онкологическим больным в терминальной стадии, борьбе за либерализацию законодательства и медицинской практики в сфере обезболивания — всё это снискало Федермессер непререкаемый авторитет и благодарность всех, кому она помогла и с кем работала.

Однако безобразная кампания по её травле, развёрнутая в первую очередь потенциальной соперницей на округе, выдвиженкой Навального Любовью Соболь и поддержанная многими представителями "мировоззренчески близкой" тусовки, привела к тому, что Федермессер решила не мараться во всей этой политической грязи. Нюта сама пишет о том, как один известный политолог, которого она знала долгие годы и чей сын ходил с её ребёнком в один класс, пишет о ней в терминах "коллаборанта". Речь идёт о Кирилле Рогове, чей пост про Федермессер и "коллаборантов" расшаривала вся сетка Навального и он сам лично. Навальный даже хвалил Рогова, отмечая, что это "отличный текст", можете пройти по ссылке и убедиться сами.

На самом деле реально жалко москвичей и конкретно жителей 43-го округа Москвы, которые теперь вместо Федермессер рискуют получить в бюллетене оппозиционный паноптикум, который, кроме беготни по митингам и сомнительных "расследований", ничего в своей жизни и не сделал. Сравнение заслуг Федермессер и Соболь просто несопоставимо. На одной стороне — многолетняя системная работа по выстраиванию системы паллиативной помощи, перманентное бодание с чиновниками на предмет лекарственного обеспечения и квот, помощь самым незащищённым категориям граждан. А на другой — визгливые ролики на Youtube и преследование беременных женщин с идиотскими вопросами.

Если же говорить с политологической и сущностной точек зрения, то история с Федермессер наглядно демонстрирует, что от пресловутого "либерализма" и следования принципам "свободы" в тусовке, травившей Нюту, вообще ничего не осталось. Те, кто называют себя "демократами", на самом деле мимикрируют под таковых. Борясь с "драконом власти" (во многом выдуманный ими самими концепт), они сами превратились в такого дракона. Они не приемлют никаких иных точек зрения, кроме одобренных в пархомбюро. Они крайне авторитарны и готовы преследовать и медийно уничтожать всех, кого узкий круг "революционеров" определил в качестве отступника и "коллаборанта".

Соболь и иже с ними, уверен, избиратели на выборах не поддержат. Жалко только детей, стариков, пациентов хосписов, которые не получат дополнительной поддержки, которую они могли бы получить, стань Федермессер депутатом и расширь таким образом возможности для лоббирования нужной жителям столицы медицинской помощи.