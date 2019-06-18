Ракеты третьей мировой. Какую страну хотят сделать козлом отпущения?

Военный эксперт Алексей Леонков — о хитром плане ВПК США: Выгодно, удобно, учим историю.

Мы давно уже наблюдаем последовательную политику Североатлантического альянса, связанную с его расширением на восток. Теперь она заключается в том, что они укрепляют регионы, которые граничат с Россией или Белоруссией — нашим союзником.

Польша в этом укреплении играет чуть ли не инициативную роль. Она просит, умоляет, предлагает США и другим странам НАТО разместить у себя на территории побольше оружия якобы для того, чтобы отразить агрессию России. Мы уже видели появление позиционного района ПРО, знаем, что в Польшу будут поставлены комплексы ЗРК Patriot. Не исключено, что на территории Польши могут появиться те самые ракеты средней дальности, ради которых США разорвали договор, заключённый в 1987 году.

Такого рода милитаризация Польши не остаётся без внимания со стороны России. Мы также укрепляем свои западные границы, у нас там выстроено сплошное радиолокационное поле, эшелонированная система противовоздушной обороны, идёт модернизация Балтийского флота.

Калининградская область фактически превращена в укрепрайон, поэтому демарши со стороны Польши, её заявления выглядят пропагандой. Например, недавно один из польских лидеров сказал, что поляки более храбрые солдаты, чем русские. В то же время — это опасные игры с огнём, потому что пороховой погреб, в который превращают Польшу, может и полыхнуть.

Напомню, что Вторая мировая война началась с территории Польши и не последнюю роль в начале этой войны играла в том числе и политика самих поляков. Они пытались играть и против России, и против Германии при поддержке своих спонсоров, которые находились на территории Великобритании и Соединённых Штатов Америки. Как мы знаем, они проиграли: территория Польши была оккупирована фашистской Германией, а потом советская армия её освобождала.

Как будет в этот раз? Польша идёт опасным маршрутом. Милитаризация, которую они там проводят — шаги именно политического руководства Польши. Я не думаю, что поляки от этого почувствуют себя в большей безопасности. Нужно вспомнить заявление нашего президента, что в случае прямой агрессии со стороны западных стран с применением ракетного вооружения — имеются в виду в том числе и ракеты средней дальности, — ответ будет и по тем, от кого полетели эти ракеты, и по тем, кто принял решение. Милитаризация Польши не ведёт к её безопасности, а наоборот, Польша становится целью для наших баллистических ракет, в случае размещения там ракетного наступательного вооружения, о чём сама Польша постоянно просит США.

А детали такой политики этой европейской страны кроются в том, что бюджет Польши, связанный с обороной, превышает экономические возможности Польши. Несмотря на то что она является примерным членом НАТО — одной из немногих стран, которые 2% из своего бюджета вносят в общий бюджет блока, нужно понимать, что вся эта милитаризация идёт не без помощи США, которые де-факто скрывают свои планы под этой инициативой со стороны Польши.

Получается, что Польша заявляет, что хочет получить вооружение, и американцы как бы милостиво ей предоставляют, но вопрос — откуда деньги? И тут выясняется, что эти деньги, скорее всего, носят характер так называемого кредита. Есть такой ход, который американцы применяют во многих странах, лояльных им: кредит выдаётся в виде вооружения под очень смешные проценты. Главное условие — те, кто взял этот кредит, больше ни у кого не покупают вооружение. Появление американского вооружения в Польше очень выгодно для военно-промышленного комплекса США.