Хочешь мира — готовь парабеллум!

Политолог Алексей Мартынов — о том, какие международные проблемы волнуют россиян.

Состоялась очередная прямая линия с президентом России. Владимир Путин отвечал на вопросы, волнующие граждан со всей страны. Гости в студии, социальные сети, кол-центр, волонтёрские пункты, включения из регионов. В этом году много вопросов от блогеров, видеовопросов, присланных в социальные сети. Всего на горячую линию поступило более миллиона обращений.

Важнейшие действия во внешней политике России, по мнению президента, должны быть направлены на укрепление суверенитета страны. Прорывные технологии, инфраструктура и безопасность от любого внешнего давления — это главные тренды, которые обозначил Владимир Путин во время общения с гражданами. "Хочешь мира — готовься к войне. Кто не хочет кормить свою армию — будет кормить чужую", — напомнил президент. И он прав.

Тревожный фон в новостях, нарастание силовой и военной риторики не могут не беспокоить наших людей. Как отметил президент, мы ни с кем не ругались и не собираемся, "если мы полностью сдадимся и наплюём на свои национальные интересы — кардинально ничего не изменится. Нас обвиняют, что мы оккупируем Донбасс, хотя это ложь. Атака на Huawei — в чем её смысл? Сдерживание развития Китая. То же самое происходит в отношении России. Мы должны становиться сильнее".

Современные методы неконкурентной борьбы со стороны США носят сугубо протекционистский характер и, конечно, являются элементом гибридного противостояния.

Россия, безусловно, заинтересована в полноценном диалоге с США. Президент отметил, что понимает всю драматургию внутриполитических отношений в США, и, конечно, Россия в любой момент может открыть эти переговоры: "Как только наши коллеги будут готовы — мы ответим, нам есть о чём поговорить. Что касается санкций — на мой взгляд, это большая ошибка со стороны США", — пояснил Владимир Путин.

Вопросы обеспечения военной безопасности и кибербезопасности также звучали на прямой линии. Президент отметил, что именно вопросам безопасности уделяется большое внимание. Не секрет, что наши компьютерные системы периодически подвергаются атакам из-за рубежа. Даже во время прямой линии на серверы трансляции было несколько DDoS-атак. Киберугроза — это один из важных элементов гибридной войны. Судя по тому что в нашей стране ничего не "падает" и всё работает в системах управления, энергообеспечения, логистики, обороны и безопасности — отечественные специалисты справляются со своей работой. Весь мир признаёт, что российские кибермозги — самые лучшие.

Другой вопрос, что у нас есть серьёзная проблема, связанная с отсутствием собственных технологий по производству кибержелеза. Мы можем придумывать сложнейшие информационные системы, но использовать их придётся на том, что производит страна — потенциальный противник. Эту проблему можно решить быстро с помощью кооперации с Китаем, на мой взгляд. Такой, если хотите, обмен технологиями: у нас есть высокие технологии тяжёлого плана, которые интересуют Китай, а у них есть технологии "железа".

В вопросах граждан прозвучала и озабоченность по поводу наших соседей — Украины и Белоруссии. Отвечая на вопрос о перспективе углубления интеграции с Минском, президент отметил, что "речь идёт о создании союзного государства — это не то же самое, что единое государство, но во многом похоже. Сейчас экспертные группы активно этим занимаются. Мы сделали многое, но этого недостаточно".

Владимир Путин высказался и о судьбе украинского урегулирования. В первую очередь — о прекращении войны в Донбассе. К сожалению, надежды на смену власти в соседнем государстве в контексте новой динамики минского процесса пока не оправдались. Новый президент Украины Владимир Зеленский делает противоречивые заявления, не выдвигает никаких инициатив. "Продолжается блокада Донбасса. Ничего не происходит, ничего не делается. Нужна политическая воля со стороны украинского руководства", — отметил Владимир Путин.

Отдельно президент остановился на системе предоставления российского гражданства в льготном режиме для жителей Донбасса и других украинских регионов. Это важно для обеспечения прав этих людей, оказавшихся в крайне затруднительном положении в условиях гражданской войны на Украине.

Западные СМИ внимательно следили за прямой линией президента, их интересует всё, что он говорит по поводу внешней политики России. Журналисты Европы и США отмечают настроения и высказывания нашего лидера: как он относится к тем или иным вещам, за что ему до сих пор стыдно, и какова логика принятия его решений. Мы уже привыкли за последние несколько лет, что обсуждения Западом Владимира Путина и российской политики носят негативный характер. Но они точно понимают, что от слов российского президента и его позиции в мире очень многое зависит.

Вообще, современный мир очень взаимозависим, отметил Владимир Путин. И, конечно, наше собственное развитие, прорыв в технологиях и инфраструктуре — это залог успеха на внешней арене. Любое выступление президента во многочасовом формате — это всегда план и указания к действиям не только чиновникам и госаппарату, но и гражданам всей страны.