Песни Цоя звучат — это главное

Музыкант Алексей Рыбин — о творчестве Виктора Цоя, хороших песнях и наследии группы "Кино".

От редакции: 24 июня 1990 года в "Лужниках" собралось 62 тысячи человек. Очереди за билетами тянулись на сотни метров с самого утра. Когда начался концерт, толпа ринулась к сцене, скандируя: "Кино! Кино!" Культовые "Пачка сигарет", "Группа крови", "Перемен!" и другие песни группы "Кино" звучали в этот день в последний раз. Концерт завершился салютом и зажжением Олимпийского огня — впервые после Олимпиады-80 (группа выступала на празднике "Московского комсомольца"). Кумир миллионов Виктор Цой после выступления в "Лужниках" уехал в Юрмалу, чтобы записывать новый альбом. Но 15 августа 1990 года Виктор Цой погиб в автомобильной катастрофе.

Алексей Рыбин — музыкант первого состава "Кино" — на последнем концерте в "Лужниках" не выступал. Но он рассказал Лайфу, почему спустя почти 30 лет после легендарного концерта и смерти легенды русского рока песни Цоя всё ещё поёт вся страна.

— Потому что песни хорошие, других ответов на этот вопрос нет. Мне не хочется говорить о значении Вити в рок-музыке и культуре — потому что это всё слишком личное. Наследие Цоя — это прекрасные, удивительные песни. Их поют все. И я не знаю, как долго это продлится — 10 лет или 30… Мы не можем предположить, что будет через год. Но песни "Кино" знают все, как знают песни Джона Леннона или Джима Моррисона. Только Цоя в России любят больше, чем Леннона и Моррисона, потому что его стихи, музыка и подача нам ближе.

Группа "Кино" и Виктор Цой в частности для нашей страны — это грандиозное культурное явление. Причём государство никогда не обращало на него внимания: за свою жизнь Цой не получил от государства ни одной копейки.

Хороших песен у "Кино" немного, с одной стороны. Но с другой — это не один-два хита, как обычно бывает, а несколько десятков песен. Люди даже спустя 30 лет поют его песни — и это главное объяснение "хорошести" творчества "Кино" и его влияния на рок-музыку и всю культуру. Только время может определить, какая музыка гениальная, а какая — нет. Какие песни должны звучать, а какие — нет. Песни Цоя звучат — это главное.