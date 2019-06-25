Грузия сдала очередной экзамен на русофобию

Политолог и эксперт по Кавказу Артур Атаев — о действиях грузинских провокаторов, антироссийских настроениях и выгодоприобретателях этого конфликта.

Столица Грузии в очередной раз стала эпицентром русофобских выступлений. Такого уровня антироссийских акций в Тбилиси не было даже после пятидневной войны в 2008 году. Оскорбления и выпады в адрес России стали основой новомодной грузинской политической риторики и уже спровоцировали ухудшение отношений между двумя странами.

В противостояние вовлечены дипломатические службы, туристические агентства, государственные органы власти двух стран. События в Грузии имеют явную внешнюю режиссуру и направлены на дестабилизацию обстановки не только в Грузии. Западу именно сейчас важно не снижать уровень давления на Россию по всему периметру её внешних сухопутных границ. Именно поэтому небольшой формальный протокольный повод был использован сторонниками русофоба и политического манипулятора Саакашвили для реанимации русофобских настроений.

Визит в Грузию российских депутатов во главе с Сергеем Гавриловым был выбран в качестве повода для разжигания антироссийской истерии неслучайно: депутат от КПРФ с помощью информационных манипуляций был целенаправленно ассоциирован политтехнологами с "советским ярмом" и одновременно с "кровавым путинским режимом".

Грузинские провокаторы из Единого национального движения — некогда правящей в Грузии партии — были готовы к визиту российской делегации. В преддверии заседания Межпарламентской ассамблеи православия в СМИ была запущена явная дезинформация о том, что её глава, депутат Государственной думы России, участвовал в боевых действиях на стороне абхазского народа во время грузино-абхазской войны 1992–1993 годов. Как говорят близкие к Сергею Гаврилову источники, "более миролюбивого депутата в Государственной думе нет". Те, кто близко знаком с этим политиком, отмечают его скромность и деликатность. Один из его бывших помощников, услышав о "боевом прошлом" своего руководителя, заразительно рассмеялся.

Примечательно, что эта информационная провокация была актуальна в первые часы пребывания делегации Государственной думы РФ в Тбилиси. После удачно организованного срыва заседания МАП во время уличных протестов была актуализирована другая информационная провокация: президент страны Саломе Зурабишвили заявила о том, что к организации беспорядков в грузинской столице имеют непосредственное отношение российские власти.

Практически сразу после экстренной эвакуации из страны российской делегации во главе с депутатом Госдумы Сергеем Гавриловым события в Грузии стал активно комментировать находящийся в Киеве Михаил Саакашвили. После этого акции стали носить лавиноопасный характер. То есть можно с уверенностью утверждать, что оппозиция ждала отмашки от своего духовного лидера — Саакашвили.

После открытого включения в процесс бывшего президента Саакашвили в Тбилиси стали активно завозиться сторонники оппозиции. Так, приехал вместе со своими приспешниками активный русофоб Давид Кацарава. Он уже несколько месяцев протестует против так называемой бордеризации на границе Южной Осетии и Грузии. Активизировал свою антироссийскую пропаганду автор и ведущий русофобского канала STARVISION TV Georgia Егор Куроптев.

Но этой политической провокации ждали не только Кацарава и Куроптев. Визит российских православных депутатов и последовавшая провокация и акции протеста были также в интересах политической элиты Грузии. На фоне реального улучшения российско-грузинских отношений в экономической и туристической сферах антироссийские заявления президента Зурабишвили и сторонников Саакашвили стали восприниматься населением несерьёзно.

Именно это фиксировалось в докладах западных экспертов, работающих в этой стране, а Запад, как известно, на Грузию делает особую ставку. Именно поэтому самой заинтересованной в русофобских акциях протеста являлась западная сторона. В условиях доминирования в грузинском политическом классе антироссийской повестки дня приезд главы Межпарламентской ассамблеи православия в Грузию не мог не быть использован оппозицией и властями в своих деструктивных целях.

Один из главных предварительных итогов провокации — это укрепление уверенности Запада в антироссийских настроениях Грузии. Это закавказское государство остаётся реальным антироссийским политическим плацдармом.

Безусловным выгодоприобретателем от этого являются США, НАТО и ЕС. Ни Россия, ни Грузия от очередной фазы активного политического и экономического противостояния дивидендов не получат. Более того, из-за осложнения отношений может пострадать экономика Армении — основного стратегического союзника России в регионе.

По военно-грузинской дороге, соединяющей Северный Кавказ с Закавказьем, как известно, в Армению поступает, по разным оценкам, от 70 до 80 процентов народно-хозяйственных грузов. А США и Запад очень заинтересованы в ослаблении именно евразийских отношений в формате "Россия — Армения".

Геополитическое положение Грузии может быть выгодно использовано западными противниками евразийской интеграции для того, чтобы окончательно вывести Закавказье из-под политического влияния России.