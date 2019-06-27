Госсовет 2.0. Как изменится взаимодействие губернаторов и министров

Политолог Алексей Мартынов — о мозговом штурме губернаторов и министров и эффективности нового формата Госсовета.

Вчера прошло очередное заседание Госсовета в Кремле. Главными темами стали состояние автодорожной сети страны и сопутствующие вопросы. От строительных ГОСТов до правил дорожного движения.

Выступая перед собравшимися, президент Владимир Путин обратил внимание на то, что "дорог высокого качества у нас, к сожалению, по-прежнему мало. Общая протяжённость дорог высшей, первой категории увеличилась, правда, за последние четыре года на 2423 километра, причём главным образом за счёт федеральных трасс". Конечно, это в основном федеральные трассы, и регионам есть куда стремиться. Ведь сеть автомобильных дорог для самой большой в мире страны — это как кровеносная система у человека.

В последнее время проведение заседаний Госсовета приобрело новый формат, который я бы назвал "мозговым штурмом" с участием губернаторов, членов правительства, экспертов. Уже несколько заседаний прошло именно в виде такого совместного обсуждения.

До встречи с президентом главы регионов вместе с министрами обсуждали проблему с разных точек зрения, чтобы найти оптимальные для неё решения. Вчерашний Госсовет был посвящён проблемам автотранспортной сети. Чтобы главы регионов и профильные министры вникли в суть вопроса, на них даже надели рабочую одежду и предложили попробовать строить дорогу. Собственными руками они укладывали асфальт на одном из участков магистрали. А после этого в формате семинара губернаторы и министры генерировали идеи по существующим вопросам в автодорожной отрасли. Такой подход активно способствует повышению глубины взаимодействия всех уровней власти в решении проблем с российскими дорогами.

Затем на итоговой встрече с Владимиром Путиным обсуждались результаты семинара, которые, по итогам Госсовета, приняли форму руководства к действию.

Также, на мой взгляд, удачным решением для нового формата стало приглашение зарубежных экспертов, которые помогают изучить международный опыт инфраструктурного развития.

Вообще, современная инфраструктура — это один из базовых элементов экономического прорыва, о котором так много говорят в последнее время.

Новая форма проведения Госсовета — это эффективная методология соучастия в решении проблем, использование опыта и компетенций каждого из участников. Образуется синергия, от которой намного больше пользы, чем от тех заседаний Госсовета, которые проходили ранее, в старом советском стиле политбюро: посидели за огромным столом, кто-то что-то говорил, все тихо дремали, а потом разошлись — и ничего не поменялось.

Совместный творческий процесс позволяет участникам Госсовета создавать решения проблем здесь и сейчас, и сразу же разрабатывается алгоритм действий. Такой формат должен сохраниться, пока не кончатся все вопросы, которые нужно решить. А они не кончатся никогда.