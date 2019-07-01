Без Франции и Китая. Какой авианосец готовит Россия
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Китайские СМИ сообщили, что Запад сильно прогадал, отказавшись поставить России французские вертолётоносцы "Мистрали", поскольку это побудило Москву начать строительство необходимых судов собственными силами. Единственная проблема, которая может возникнуть у России в реализации этого проекта, — создание корабельных двигателей (до сих пор подобных силовых установок в России не строили). Китайские журналисты предположили, что Россия может воспользоваться помощью Китая и использовать в создаваемых для кораблей двигателях китайскую газовую турбину. Однако в действительности у России нет такой необходимости.
В 2011 году Россия заключила контракт на 1,2 млрд евро с Францией на покупку двух кораблей типа "Мистраль". Но после введения антироссийских санкций французы отказались выполнять условия контракта и вернули предоплату — мы корабли не получили, хотя они делались под наши вертолёты.
Была информация о том, что данные корабли у Франции будет закупать Египет. Россия предложила Египту готовое решение — наши вертолёты Ка-52. Но и этот вопрос подвис, потому что французы если и соглашались продавать эти "Мистрали", то только так, чтобы Россия вообще нигде не фигурировала.
Честно говоря, "Мистрали" не устраивали Россию своими тактико-техническими характеристиками. Например, очень тихий ход — порядка 20 узлов (около 37 км/ч). Считалось, что эти вертолётоносцы больше пригодны для внутренних морей, нежели для открытых океанов. Высокую волну они могли не выдержать.
Кроме того, в "Мистралях" было очень много импортной техники. Даже если бы Франция закрыла глаза на санкции и продала бы нам эти корабли, Россия оказалась бы со связанными руками, потому что всё обслуживание установок и бортовой аппаратуры попало бы под санкционные мероприятия. И тогда эти дорогостоящие корабли навечно были бы прикованы к своим стоянкам.
Благодаря всем этим трудностям в нашей стране сейчас разрабатывается собственная программа строительства вертолётоносцев. Какими они будут — пока не известно. Проект проходит стадию научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы. Возможно, это будут ударные вертолётоносцы или те, которые обеспечивают только десантные операции.
Есть два проекта. Один — универсальный десантный корабль (УДК) "Прибой", он относится к ударным вертолётоносцам, имеет 16 винтовых машин и может перевозить до 500 человек, некоторое количество бронетехники — до 40 единиц. Второй проект — советских времён, УДК 11780 (его ещё называли "Иван Тарава"). Предполагалось, что он может перевозить до 1000 человек, 60 танков. Эти проекты сейчас нужно привести в соответствие с современными техническими требованиями Военно-морского флота России.
Китайские СМИ пишут, что наша страна может воспользоваться газовой турбиной UTG-25000, которой будут комплектоваться новейшие эсминцы КНР, для своих вертолётоносцев. Но в Рыбинске уже начато производство турбин МФ90 и МФ70. Поэтому необходимости покупать китайские установки у нас нет. Как только проект вертолётоносца будет утверждён, для него будут созданы современные комплектующие. И никакие санкционные списки нам уже не страшны.
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