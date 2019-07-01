Без Франции и Китая. Какой авианосец готовит Россия

Военный эксперт Алексей Леонков — об отечественной альтернативе западным "Мистралям" и сотрудничестве с Китаем, но без их газовых турбин.

Китайские СМИ сообщили, что Запад сильно прогадал, отказавшись поставить России французские вертолётоносцы "Мистрали", поскольку это побудило Москву начать строительство необходимых судов собственными силами. Единственная проблема, которая может возникнуть у России в реализации этого проекта, — создание корабельных двигателей (до сих пор подобных силовых установок в России не строили). Китайские журналисты предположили, что Россия может воспользоваться помощью Китая и использовать в создаваемых для кораблей двигателях китайскую газовую турбину. Однако в действительности у России нет такой необходимости.

В 2011 году Россия заключила контракт на 1,2 млрд евро с Францией на покупку двух кораблей типа "Мистраль". Но после введения антироссийских санкций французы отказались выполнять условия контракта и вернули предоплату — мы корабли не получили, хотя они делались под наши вертолёты.

Была информация о том, что данные корабли у Франции будет закупать Египет. Россия предложила Египту готовое решение — наши вертолёты Ка-52. Но и этот вопрос подвис, потому что французы если и соглашались продавать эти "Мистрали", то только так, чтобы Россия вообще нигде не фигурировала.

Честно говоря, "Мистрали" не устраивали Россию своими тактико-техническими характеристиками. Например, очень тихий ход — порядка 20 узлов (около 37 км/ч). Считалось, что эти вертолётоносцы больше пригодны для внутренних морей, нежели для открытых океанов. Высокую волну они могли не выдержать.

Кроме того, в "Мистралях" было очень много импортной техники. Даже если бы Франция закрыла глаза на санкции и продала бы нам эти корабли, Россия оказалась бы со связанными руками, потому что всё обслуживание установок и бортовой аппаратуры попало бы под санкционные мероприятия. И тогда эти дорогостоящие корабли навечно были бы прикованы к своим стоянкам.

Благодаря всем этим трудностям в нашей стране сейчас разрабатывается собственная программа строительства вертолётоносцев. Какими они будут — пока не известно. Проект проходит стадию научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы. Возможно, это будут ударные вертолётоносцы или те, которые обеспечивают только десантные операции.

Есть два проекта. Один — универсальный десантный корабль (УДК) "Прибой", он относится к ударным вертолётоносцам, имеет 16 винтовых машин и может перевозить до 500 человек, некоторое количество бронетехники — до 40 единиц. Второй проект — советских времён, УДК 11780 (его ещё называли "Иван Тарава"). Предполагалось, что он может перевозить до 1000 человек, 60 танков. Эти проекты сейчас нужно привести в соответствие с современными техническими требованиями Военно-морского флота России.

Китайские СМИ пишут, что наша страна может воспользоваться газовой турбиной UTG-25000, которой будут комплектоваться новейшие эсминцы КНР, для своих вертолётоносцев. Но в Рыбинске уже начато производство турбин МФ90 и МФ70. Поэтому необходимости покупать китайские установки у нас нет. Как только проект вертолётоносца будет утверждён, для него будут созданы современные комплектующие. И никакие санкционные списки нам уже не страшны.