Бизнес на садизме. Как опекуны заставляют детей страдать ради денег

Юрист Елизавета Худякова — об избитой в Ингушетии малышке, заработке на сиротах, формализме органов опеки и человеческом равнодушии.

Средний заработок в Ингушетии — один из самых низких по России. Опекунское пособие, выплачиваемое опекунам ежемесячно, — неплохое подспорье в хозяйстве. Когда есть возможность подзаработать, так ли уж важно, что детей ты ненавидишь, ведь всегда найдётся способ запугать маленького человечка и жить припеваючи.

Видимо, именно так рассуждала подозреваемая в избиении семилетней девочки опекунша в Ингушетии. На теле девочки — множественные гематомы, порезы и даже следы от укусов. Человеческих укусов. Малышка поступила в детскую больницу Назрани накануне, а сегодня ей уже проведена операция. Дальнейшее лечение девочка продолжит в Москве, а с опекунами будет разбираться следствие — по факту причинения телесных повреждений ребёнку возбуждено уголовное дело.

Конечно, девочку очень жалко. Конечно, сейчас ситуация под особым контролем — полиция, детский омбудсмен, следователи, врачи. Но ведь это не единичный случай.

В марте в Башкирии приговорили к обязательным работам 60-летнюю женщину-опекуна, избившую и выгнавшую на мороз 13-летнюю внучку за то, что та без спроса взяла яблоко.

В феврале в одной из больниц Подмосковья скончался трёхлетний малыш, получивший от приёмной "мамы" шесть ударов по голове.

В июне в Курганской области возбудили уголовное дело на опекуншу, систематически мучившую и избивавшую свою подопечную до тех пор, пока девочка не сбежала.

А сколько деток молчат, боясь рассказать кому-то о насилии в приёмной семье, в том числе и сексуальном.

Дети шумные, капризные, ранимые, неуверенные, неиспорченные, верящие в прекраснодушных взрослых и… страдающие. С ними порой так сложно, что хочется сбежать на край света. Они ещё не умеют справляться со страхами и защищать себя, они так верят в силу и доброту взрослых, что, когда происходят что-то плохое, считают виноватыми и плохими себя, боятся рассказать об этом и страдают молча.

Все эти истории — не только про жестокость и моральное уродство опекунов. Это истории про бюрократию, формализм и наше равнодушие. Это мы не видим испуганных глаз и проходим мимо синяков и ссадин.

Если процедура усыновления весьма сложна, то опекунство оформить гораздо проще. Деток, оставшихся без попечения родителей, охотно отдают бабушкам и дальним родственникам, зачастую не вникая особо в ситуацию: а нужен ли им этот ребёнок или это просто способ увеличить свой доход. Во многих приёмных семьях есть свои дети, а "приёмыши" рискуют повторить историю Золушки в самой мрачной её части — превратиться в вечно попрекаемую прислугу, обслуживающую нужды своей новой "семьи". И это не самый страшный вариант: главное — чтобы не били и голодом не морили.

Казалось бы, контроль со стороны опеки предполагается тотальный, однако органы опеки, порой не к месту рьяные, почему-то к жестоким опекунам приходят, только когда случится страшное. Зато в Сети можно найти немало рассказов, как комиссия из опеки ставит на учёт "неблагополучную семью" за то, что 15-летний отпрыск сдуру выкурил первую сигарету меньше чем за 15 метров от детской площадки. Тут и в школу сообщат, и родителей замордуют, и проблем на будущее создадут.

С опекунами работы много. Ребёнка ведь нужно забирать, куда-то пристраивать, а опекуны-"бизнесмены" без боя не сдадутся. Тётя-опекун пострадавшей в Ингушетии малышки, например, рассказывает, что девочка просто упала в яму, а до этого обварилась борщом. Если верить этим рассказам — получается, что их подопечные — маленькие монстры, склонные к агрессии и самоуничтожению. Видимо, именно так объясняют себе следы побоев и синяков на детских ручках и личиках соседи этих нелюдей. Да и вообще: меньше знаешь — крепче спишь.

Увы, в трагедии любого несчастного побитого, погибшего, сломленного одинокого малыша виноват каждый. Каждый, кто прошёл мимо плачущего ребёнка, каждый, кто поленился выполнить свою работу как надо, каждый, кто не глядя подписал решение об опеке, каждый, кому оказалось всё равно.