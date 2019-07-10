Почему Xiaomi нас испортила

Что вы скажете, если вам предложат смартфон за 10 тысяч рублей без двойной камеры, с рамками, без NFC, с минимальным объёмом памяти и некрасивым ляпающимся пластиком? Вы скажете: за эти деньги я лучше куплю Xiaomi! И будете правы. Но стоит ли смартфон без рамок, с NFC и двойной камерой 10 тысяч рублей? Нет, не стоит. Он стоит как минимум 15 тысяч рублей. Просто Xiaomi выгодно продавать вам недорогие смартфоны, потому что свои деньги там вернут, когда вы придёте к ним завтра и приведёте своих друзей.

В начале двухтысячных годов журналы о технологиях и гаджетах, а также уже вполне авторитетные и серьёзные бизнес-издания обсуждали одну и ту же тему — синдром Blackberry.

Тысячи, если не десятки и сотни тысяч белых воротничков сходили с ума по смартфонам канадского производителя и печатали на миниатюрной клавиатуре Blackberry чуть ли не годовые отчёты крупнейших корпораций. В результате этой Blackberry-эпидемии многие пользователи модных смартфонов жаловались на боль и неприятные ощущения в руках — пальцы уставали печатать, туннельный синдром в миниатюре и тому подобные хвори стали одолевать продвинутых бизнес-пользователей. Спустя несколько лет пришла Apple, навсегда закопала Blackberry, вопрос решился сам собой.

Синдром Xiaomi, если его можно так назвать, не про физические недуги, а про понимание стоимости продукции. Люди, получившие за "смешные" 200 долларов все те функции, которые получают покупатели iPhone за 1000 долларов, уверены, что именно столько технологии и стоят, а производители "яблока" просто безумно задирают цены.

Частично так и есть, продукция Apple в самом деле имеет большую добавочную стоимость, чем продукция других вендоров, за исключением разве что Samsung и Sony, где твёрдо стоят на позициях производителей премиум-смартфонов на Android. Хотя некоторые, например Sony, по моему мнению, стоят на этой позиции уже на одной ноге. И если производитель немедленно не задумается о редизайне и глубоком переосмыслении своих смартфонов, то ему уготована участь Blackberry.

Так вот, Xiaomi на всех направлениях утверждает одну и ту же мысль: высокие технологии на самом деле примерно в четыре раза дешевле, чем принято за них платить. Флагман Xiaomi Mi9 обойдётся вам в максимальной комплектации всего в 30 тысяч рублей, тогда как прошлогодний флагман Apple — XS Max на максималке — будет стоить 80–90 тысяч рублей в рознице. Флагманы Sony и Samsung обгоняют продукцию Xiaomi по цене примерно вдвое.

Или история с телевизорами. Вы в курсе, что Xiaomi устроила в России настоящий ценовой переворот и теперь 4K-телевизор с диагональю 55 дюймов стоит не 50–60 тысяч, а всего 30 тысяч рублей? В подобной ценовой категории пытается воевать только LG. Вы, кстати, помните, что такой бренд существовал и в смартфонах? Мы уже не очень.

В общем, куда бы ни приходила Xiaomi, всюду начинался переполох и обвал цен. С умными лампочками такая же история, с умными домами, с умными пылесосами, с фитнес-браслетами, которые Xiaomi разве что на вес не продаёт.

С точки зрения обычного человека, такого же, как мы с вами, — здорово! Зачем платить вдвое дороже за то, за что можно заплатить вдвое меньше? Абсолютно нормальная логика покупателя, никто не осудит вас за решение сэкономить собственные деньги.

Но представьте себе на минуту, что Xiaomi добилась своего и окончательно вытеснила всех остальных с рынков, на которые вышла. Вы приходите в супермаркет электроники, и весь ваш выбор ограничен выбором цвета вашего Xiaomi. Хотите ходить в одной и той же одежде, потому что она клёвая и недорогая? Тогда вам в армию!

Xiaomi — это очень круто, сам ходил с Mi8 и нахваливал. И пылесос куплю себе тоже Xiaomi, а будут деньги — и телевизор. Круто же, так дёшево и при этом так технологично. Ну хотя бы буду знать, что я сам себе предопределил будущее в ботинках Xiaomi, штанах Xiaomi и гробу Xiaomi с Bluetooth и NFC.

Хотя когда-то, не очень давно, мы все хотели, чтобы у нас был очень большой выбор всего. Сейчас выясняется, что достаточно было просто чуть раньше — в СССР — начать продавать Xiaomi.