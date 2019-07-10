Забыть бойню под Прохоровкой? Зачем Германия переписывает историю ВОВ

Военный эксперт Алексей Леонков — о пересмотре истории, ревизии научных исследований и страшных красках в русофобских настроениях Европы.

Немецкий журналист Свен Феликс Келлерхофф предложил снести памятник, установленный в честь победы советских войск над фашистами в танковом сражении под Прохоровкой в июле 1943 года.

Представитель той самой страны-агрессора ссылается на какие-то данные аэрофотосъёмки. Немцы делали очень много съёмок накануне Курской битвы, во время и после неё.

Существуют архивные документы в Центральном архиве Министерства обороны. Есть документы, которые нам достались в результате победы над фашистской Германией: много распоряжений, которые отдавали немецкие командиры.

Немецкий журналист и британские исследователи изучают только доступные им источники. Их работы можно воспринимать с некой долей скепсиса как неполное, частичное исследование. Но делать из исследования вывод, что надо снести памятник? Я пытаюсь подобрать культурное слово. Это даже не кощунство, это возмутительно.

В СССР массово выпускали танки, которые были признаны одними из лучших, — Т-34-85 с пушкой 85 мм. Они появились после Курской битвы, а до этого мы воевали танками, которые в чём-то уступали немецким, были потери. Экипаж был недостаточно квалифицированным — зачастую первый бой для танкистов становился последним.

Поэтому и стоит монумент павшим танкистам на поле под Прохоровкой — именно в память. Жертва, которую принесли наши воины, была кровавой. Они ценой собственных жизней остановили бронированный кулак, который прорывался в районе Прохоровки. Все планы немецкого командования по наступлению на нашу страну были сорваны.

Память павших воинов чтят во всех странах. Если немецкий журналист хочет знать, на территории нашей страны есть немецкие кладбища. И мы не говорим снести кладбища немецких оккупантов.

Но идёт процесс ревизии истории, который преследует две цели: первая — принижение роли Советского Союза в победе в Великой Отечественной и Второй мировой войнах, вторая — пересмотр результатов победы.

Есть две линии, которые преподносят в европейских школьных учебниках как реальную историю: войну выиграли Соединённые Штаты Америки и их союзники, при этом СССР не упоминается, и войну развязали СССР и Германия, между ними ставится знак равенства. Две тоталитарные системы вступили в противоборство, угрожавшее миру, а американцы в результате хитрых манипуляций смогли спасти мир от тотального уничтожения.

Фашизм на Западе теперь не осуждается. Американцы выступили против резолюции, которую Россия проводила в ООН, чтобы осудить неонацизм и его пропаганду, пропаганду фашизма, героизацию фашизма. США поддержали Украина и Великобритания. Германия, понятно, идёт в фарватере этих государств, поэтому неудивительно, что какие-то немецкие продажные журналисты начинают писать подобного рода пасквили.

Я уже давно наблюдаю, что в СМИ, которые выходят в Германии, Польше, Норвегии, периодически появляются статьи о том, как героически воевали германские войска на Восточном фронте. Понятно, что этот процесс кто-то оплачивает. Например, разного рода частные фонды и НКО. Ясно, что в Европе это читает поколение, которое не знает войны, у них в учебниках истории она изображается совершенно по-другому: войну развязал Советский Союз, напав на Польшу, и Германия вынуждена была выступить против СССР. Советскому Союзу пришлось защищаться. Германия вела античеловеческую политику, поэтому против неё выступили ведущие державы мира: США и Великобритания. Германия бомбила Великобританию, США решили защитить европейскую державу и победили фашистскую Германию. Все основные битвы проводили американские войска. Битвы, которые велись на Восточном фронте с 41-го по 44-й год, где воевали наши войска, у них практически не упоминаются. Немного о сражениях на Востоке, вскользь — Сталинград, немного о Курской битве. Причём часто в учебниках пишут, что американцы спасли весь мир и уничтожили фашизм. Они ещё и у японцев войну выиграли, то есть мы там вообще нигде.

Ещё во времена СССР выходил сериал "Неизвестная война". В 80-х — 90-х гг. XX века в Европе и США уже были люди, которые не знали, какая разрушительная война велась в Европе, в том числе против СССР. Было 20 серий, комментировал этот фильм известный актёр Берт Ланкастер. Этот сериал, конечно, посмотрели несколько миллионов человек, но не всё население Европы и США.

Недавно проводились опросы в Европе и Америке "Кто выиграл войну?". "Америка, — они все говорят, — Америка с Великобританией, Америка с Францией". Франция с 1940 года была в союзниках с фашистской Германией, добровольческие корпуса воевали. Рейхстаг охраняли французские бойцы, мы его брали с трудом — французы бились с нами до конца.

Пересмотр истории ведётся для того, чтобы в элементы русофобии добавить новые, более страшные краски: что Россия всегда была агрессивной страной, нападала на всех. Выступление этого немецкого журналиста как раз из той же оперы.