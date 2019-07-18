Американский сенатор признал Facebook угрозой для всех стран мира

Нет, не шутим, нет, не опечатка. Сегодня утром одного американского сенатора накрыло панической атакой. С помощью приложения FaceApp, созданного в России и переживающего ренессанс популярности, он состарился и понял, что ничуть не изменился. Вслед за этим страшным открытием сенатор решил выступить перед коллегами и сообщить им, что разработанное в России приложение FaceApp угрожает национальной безопасности США. Потому что, вы удивитесь, оно запрашивает доступ к вашим фотоальбомам. При чём тут Facebook?

Ну а как же, давайте рассуждать логически: если русская программа, которая запрашивает доступ к фотоальбому в момент использования, угрожает величайшей державе современности, это значит, американское приложение, запрашивающее на постоянной основе доступ к фотоальбомам, телефонной книге, вашей геолокации, вашим тратам и ко всем вашим сообщениям, в том числе позволяя себе их цензурировать и блокировать неугодные сообщения, точно угрожает национальной безопасности. Национальной безопасности всех стран. За исключением США, если быть точными до конца.

То есть откровенность сенатора Чака Шумера, хочет он того или нет, абсолютно обоюдоострая. И если уважаемый американский сенатор утверждает, что иноземное приложение, завоевавшее популярность в вашей стране, угрожает национальной безопасности, то так оно и есть.

Instagram угрожает национальной безопасности России — заявлено американским сенатором Чаком Шумером.

Facebook угрожает национальной безопасности России — заявлено американским сенатором Чаком Шумером.

Twitter угрожает национальной безопасности России — заявлено американским сенатором Чаком Шумером.

Список этих угроз можно продолжать: Netflix, Google, Android, iOS, App Store, Windows и далее.

Американский сенатор утверждает, что любое популярное иностранное приложение — угроза национальной безопасности.

И очень приятно, что в России это понимают. Приятно, что на наших предприятиях постепенно, медленно, но верно выдавливают Microsoft. Приятно, что Facebook нарывается на один штраф за другим и подготавливает почву для своей перманентной блокировки в России, приятно, что этим же заняты в Google — откровенно атакуя наших партнёров из Китая (речь о конфликте между Huawei и Android), подтверждают, что являются угрозой национальной безопасности для Китая и, разумеется, в нужный момент для России.

Новая откровенность, к которой прибег мистер Шумер, помогает российским программистам продавать продукты государству, развивать собственные решения для промышленности, систем связи и так далее.

Здорово, что господин Шумер так легко и просто объяснил нам, как нужно рассматривать все американские приложения, попадающие в топ популярных приложений в магазинах App Store или Google Play. Их нужно рассматривать точно так же, как и сами эти магазины, которые запрашивают доступ к вашей финансовой информации, вашим реквизитам и бог знает к каким ещё данным.

Благодаря шутливому приложению нашего соотечественника американские сенаторы раскрыли карты и сделали мир хотя бы немного прозрачнее.

Со своей стороны хочу пожелать всем прочитавшим эту заметку до конца прислушаться к мудрому Шумеру и удалить Facebook со всех ваших устройств. Он мало того что угрожает национальной безопасности, он ещё и сам по себе полная дрянь и чушь.