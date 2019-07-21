Шутники вместо политиков. Кого выбирает Украина в Верховную раду?

Журналист Андрей Бабицкий — об украинских выборах, актёрстве и попытке усидеть на множестве стульев.

В украинскую политику шумной толпой врывается команда актёров, спортсменов, комиков и телеведущих. Со стопроцентной вероятностью по итогам парламентских выборов список депутатов Верховной рады пополнится персонажами, лица которых украинцам прекрасно известны по телевизионной картинке. Несомненным лидером по числу кандидатов в предвыборном списке, являющихся коллегами Владимира Зеленского, выступает его же партия "Слуга народа".

Так, в 49-м округе Донецкой области намерен баллотироваться Сергей Сивохо — телеведущий, актёр, шоумен и продюсер. В 33-м мажоритарном округе в Днепропетровской области свою кандидатуру выставил член комедийной команды Зеленского студии "Квартал 95" комик Юрий Корявченков, выступающий под легкомысленным сценическим именем Юзик.

Руководитель и актёр студии "Мамахохотала" Роман Грищук баллотируется в 222-м мажоритарном округе в Киевской области. Ведущий "Евровидения — 2017" Александр Скичко также пополнил списки "Слуги народа" — от Черкасской области в 197-м мажоритарном округе. В 219-м округе Киева будет баллотироваться ресторатор, шоумен и телеведущий Николай Тищенко. Серебряный призёр Олимпийских игр 2016 года по греко-римской борьбе Жан Беленюк занимает в списке партии "Слуга народа" 10-ю строчку, и у него все шансы попасть в парламент.

Отдельная тема — партия "Голос" фронтмена группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука, основанная в середине мая. Пока в социологических опросах она не добирает целого процента до необходимого для прохождения в Раду количества голосов. По последним данным, "Голос" вылетел из списка пяти партий, которые смогут гарантированно отвоевать депутатские мандаты. Пока же расклад выглядит следующим образом.

Партия Зеленского набирает уже 52,3% голосов опрошенных. За "Оппозиционную платформу — "За Жизнь" готовы проголосовать 10,3%, за "Европейскую солидарность" Петра Порошенко — 7,9% , за "Батьковщину" Юлии Тимошенко — 5,8%, за партию "Сила и честь" — 5,1%. Среди аутсайдеров оказались праворадикалы Тягнибок и Ляшко. У "Свободы" — 1,5%, у "Радикальной партии" — 2,4%.

Запрос на кардинальную смену политического курса, обусловивший победу Зеленского на президентских выборах, определит и исход выборов в воскресенье.

Большинство голосов достанется тем, на кого возлагаются надежды на установление мира в Донбассе, восстановление добрососедских отношений с Россией, сворачивание политики тотальной украинизации. Главными политическими силами являются "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа — "За жизнь" Юрия Бойко и Виктора Медведчука. Если "За жизнь" действительно является пророссийской партией, то с командой Зеленского дело обстоит прямо наоборот.

Говорить о политических взглядах нового президента кажется даже слегка неприличным. У него их или нет, или они представляют собой легкомысленную и несообразную хлестаковщину, отдающую то русофобией, то низкопоклонством перед Западом, то вообще чем-то, не имеющим отношения к политике.

Украинский лидер ведёт себя как профессиональный эстрадный исполнитель, чья задача — понравиться как можно большему числу зрителей. Поэтому он делает реверансы во все стороны, стараясь одновременно угодить и тем, кто поддержал его на выборах, и откровенным нацистам. Из этого сидения на множестве стульев ни при каких обстоятельствах не удастся выковать эффективную, деятельную, меняющую ситуацию в стране политическую линию.

Вместо верховного правителя украинцы получили лицо из телевизора, которое, как и раньше, намерено обаять абсолютно всех с помощью шуточек, хорошо разыгрываемых сцен из телесериала "Слуга народа", в котором Зеленский, играя президента Голобородько, был именно пророссийским политиком, прижавшим вороватых чиновников.

Политический эффект такой сценической деятельности на сегодняшний день равен нулю, а с течением времени он будет уходить в отрицательные значения. Парламент, поймавший волну, на которой к власти пришёл Зеленский, может оказаться таким же коллективным актёром, как и президент. Это будет означать, что, как и при предшественнике Зеленского, политическую повестку в стране, несмотря на то что в парламент они не попадают, будут определять нацисты — самая активная, радикальная и непримиримая сила.

Актёрское мастерство против волчьего крюка — плохое оружие.