Ну, я поехал. Вернётся ли Порошенко на Украину?

Журналист Андрей Бабицкий — о том, какова вероятность возвращения экс-президента на родину.

Пётр Порошенко и его семья — причём последняя, похоже, в полном составе — покинули Украину. 28 июля чартерным рейсом Киев — Стамбул из аэропорта Жуляны вылетели сам экс-президент, его старший сын Алексей вместе со своей женой Юлией и дочерью Лизой. Несколькими днями ранее в Мюнхен отправились супруга Порошенко и другие дети бывшего правителя Украины. Теперь и журналисты, и обыватели задаются отнюдь не праздным вопросом, не является ли поездка компании столь внушительных размеров банальным бегством, цель которого — скрыться от уголовного преследования.

Против Порошенко на Украине возбуждено 11 уголовных дел, из которых одно — по тяжкой статье в государственной измене и несколько — по обвинению в коррупции. Все иски поданы вернувшимся на Украину после выборов бывшим заместителем главы администрации Виктора Януковича юристом Андреем Портновым, которого считают человеком из команды Зеленского, что, впрочем, окружение нового президента отрицает.

На прошлой неделе экс-президента допрашивали в Государственном бюро расследований по делу о продаже завода "Кузница на Рыбальском". Андрей Портнов указал в заявлении о возбуждении уголовного производства, что Порошенко при продаже завода легализовал 300 миллионов долларов через офшорные компании, заключив несуществующую сделку за счёт украденных у украинской армии средств.

Другое коррупционное дело — об отмывании средств и уклонении от уплаты налогов. Речь идёт о покупке телеканала "Прямой" через члена "Партии регионов" Владимира Макеенко. А разгоревшийся с подачи Юлии Тимошенко перед самыми президентскими выборами скандал о фантастических хищениях в "Укроборонпроме", в которых были задействованы ближайшие соратники Петра Алексеевича и которые без прямой санкции последнего вообще были бы невозможны, очень сильно отразился на рейтинге Порошенко во время президентской предвыборной гонки и резко снизил число поддерживающих его сограждан. Известно, что следующий допрос назначен на 13 августа.

В ГБР утверждают, что у всех этих дел есть судебная перспектива, хотя эксперты скептически оценивают вероятность приговоров с реальным сроком заключения для Порошенко. Считается, что бывший президент находится под защитой Вашингтона, поскольку в течение всего президентского срока США всецело поддерживали его политический курс.

Если Пётр Алексеевич загремит за решётку, это будет означать, что американцы в течение нескольких лет, что называется, "крышевали" преступника, будучи прекрасно осведомлены о подоплеке его деятельности на посту главы государства и его хищениях из бюджета. Дело в том, что то же ГБР, а также Национальное антикоррупционное бюро были созданы по инициативе Белого дома и находятся под его контролем. Так что соответствующие службы в США прекрасно осведомлены обо всей коррупционной подноготной происходящего на Украине.

А между тем Владимир Зеленский, как во время своей предвыборной кампании, так и после, обещал отправить всех вороватых членов предыдущей команды за решётку. Петру Алексеевичу на дебатах он прямо объявил: "Я — ваш приговор". Тема эта крайне болезненна для украинцев. Рядовые граждане ежедневно сталкиваются с вымогательством и хищениями, но им виден только уровень самых мелких чиновников. Однако они понимают, что на верхних этажах всё устроено точно так же. Поэтому Украина, затаив дыхание, ждёт, когда же Зеленский начнёт охоту на тех, кто таскал из бюджета миллионы,. Но как мы видим, без санкции Вашингтона она не начнётся.

Из этой ситуации есть один выход — бегство Порошенко за границу. Это освободило команду Зе от ответственности за невыполненное обещание. Правда, экс-президенту надо ещё найти страну, которая не выдаст его по требованию Киева. Место, где он будет защищён от экстрадиции, мог бы помочь найти Вашингтон, у которого остаётся ещё немало послушных его воле государств. Так что вероятность того, что Пётр Алексеевич уже не вернётся на родину, совсем не нулевая. Подождать надо совсем недолго: недели две-три.