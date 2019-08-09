Huawei и "последнее китайское предупреждение". Harmony OS убьёт Android?

Китайцы больше не намерены шутить с Google, а заодно подкинули кислую пилюлю корейским конкурентам из компании Samsung. Презентовать сразу после анонса главного Android-флагмана конкурентов собственную операционную систему, которая потенциально может стать "убийцей" Android, — очевидно, заранее спланированная акция. В итоге кисло должно стать всем, особенно в Корпорации добра. Объясню почему.

Наверняка вы помните, что суперспособностью Билла Гейтса являются деньги? А помните ли вы, с помощью какого приёма он смог набрать их так много? Windows устанавливалась даже на самые слабые компьютеры, а на пиратство операционки в Microsoft смотрели и смотрят, по сути, сквозь пальцы, потому что именно пиратская копия Windows позволила Microsoft стать монополистом на рынке пользовательских операционных систем для стационарных компьютеров и ноутбуков.

В Google талантливо переосмыслили опыт Билла Гейтса и сделали собственную операционную систему Android абсолютно бесплатной (но с рядом некоторых оговорок и условий, в том числе в лицензионном соглашении говорится, что Google оставляет за собой право применять политически ангажированные решения в адрес любого производителя смартфонов — как мы выяснили на примере с Huawei). Это позволило Android покорить мир. Потому что миллиарды пользователей одной операционной системы (около двух с половиной миллиардов устройств на Android активны ежемесячно — данные 2019 года) — это феномен, которого в мире ранее не существовало. Корпорация добра, кхм, превратилась в глобального монстра, контролирующего работу концернов по всему миру, будь то Samsung, Huawei, Lenovo или Sony — непринципиально.

В результате весь мир сидит на Android и перспективы избавления от этой зависимости весьма туманны. Были — до последнего момента.

В Huawei на первой же презентации пока ещё сырой, но абсолютно точно существующей и работающей операционной системы Harmony OS нанесли удар в самую больную точку — пообещали, что операционка будет доступна для всех производителей смартфонов абсолютно бесплатно (то есть так же, как Android. И так же, добавим, разумно, с китайскими оговорками, которые всплывут в нужный момент).

Глава Huawei Ричард Ю недаром упирал внимание на технические преимущества операционки, а не на её юзабельность и дружелюбность интерфейсов. Он озвучил главное: операционная система уже работает и готова к коммерческому использованию, если не сегодня, то завтра.

С учётом того, что примерно половина всех смартфонов в мире производится в Китае и чуть ли не треть этих смартфонов выпускается под китайскими же брендами, угадайте, как скоро наступит гармония по-китайски с уничтожением монополии Android на рынке мобильных операционных систем?

В конце презентации Ричард Ю примирительно добавил, что пока Google, несущему добро по всей планете, беспокоиться не о чем и Huawei продолжит пользоваться Android. Но если американцы не прекратят играть в шантаж и угрозы, переход на собственную операционную систему будет стремительным.

И тут очень важно вот ещё что. Пока в Google думали, что легко захватят мир с помощью Android и вывернуться из этой ситуации ни у кого и никак не получится, оказывается, в Китае думали иначе.

Давайте посмотрим на ситуацию под другим углом. Конечно, у каждого четвёртого человека на Земле есть смартфон с Android. Вот он — скромный властитель умов? Но у каждого пятого человека на Земле в руках смартфон, произведённый в Китае. Android оказался в ситуации, в которой ему было выписано именно это последнее китайское предупреждение. У Google может просто не остаться базы пользователей, потому что производители китайских смартфонов за пару лет сменят пару поколений смартфонов, а заодно и операционную систему.

И кто тут от кого зависит, ещё очень большой вопрос. По-китайски вежливо имели в виду в Huawei, рассказывая о приобретённой ими Harmony OS.