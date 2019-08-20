"Пусть едят бриоши!" Что думает команда губернатора о пострадавших в Тулуне?
Фото © Кирилл Шипицин / ТАСС
"Если у них нет хлеба, пусть едят бриоши!" — эту фразу приписывают весёлой императрице Марии-Антуанетте. Якобы так беззаботно она реагировала на проблемы французского народа, полагая, что перегородка между сиятельным Лувром и парижской улицей достаточно крепка и многое выдержит. Она оказалась неправа и поплатилась за это буквально головой.
Таких политиков, которые принадлежат к социалистическим партиям, но при этом ведут образ жизни, максимально далёкий от представляемого ими пролетариата, например, в Англии обзывают шампанскими социалистами. Они запивают икру шампанским и имеют элитную недвижимость в других странах.
Россия обычно идёт своим, особенным путём, но тут не миновала мировой тенденции. Похоже, что шампанские коммунисты завелись и у нас.
Мы только успели позабыть про губернатора-коммуниста Хакасии Валентина Коновалова, навыписывавшего астрономических премий себе, своей помощнице и своим друзьям, как подоспел новый скандал, и опять отчего-то с коммунистом.
В Сети появилась запись, на которой слышен голос, очень похожий на голос Ирины Алашкевич, начальника пресс-службы губернатора Иркутской области Сергея Левченко, члена президиума ЦК КПРФ с 2004 года. Этот голос рассказывает о встрече президента с людьми, пострадавшими при наводнении в области, вверенной её шефу.
Цитаты: "у нас давно такого не было смешения мерзости и гадости", "поехали царя ублажать", "вся эта бичевня", "вот это быдло", "одеты чёрт-те как", "два класса образования".
Это всё, я напомню, говорится о людях, пострадавших от наводнения. Людях, которых приехал успокоить, поддержать и дать надежду лично президент страны, хотя это проблема губернатора.
Коллеги из Лайфа созвонились с начальником Управления пресс-службы и информации губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области Ириной Алашкевич.
— Я видела это видео в сети Интернет, в связи с этим у нас назначена проверка и проводится экспертиза моего голоса. Мы дождёмся экспертизы, и мы её озвучим. По времени займёт одну-две недели, не больше. У меня есть свои догадки, — ответила она.
На прямой вопрос Лайфа об оригинальности записи она добавила:
— Я в своём уме, и я знаю, что я говорила и чего не говорила, поэтому все мои слова сейчас будут голословными. Сейчас я не буду ничего подтверждать, потому что это будет голословно! Давайте дождёмся официального документа и тогда уже будем разговаривать.
И мы бы даже могли поверить, если б не другой недавний эпизод, когда помощники всё того же губернатора гоняли и чуть не избили сотрудника того же Лайфа, который пытался задать главе региона неудобные вопросы про наводнение. Коммунисту, другу рабочих и крестьян Сергею Левченко явно не хочется сталкиваться ни с народом, ни с прессой, а хочется, вероятно, чтобы их не было совсем.
Но случай с записью (если голос на записи действительно голос Алашкевич) переводит картину происходящего на новый уровень. Или, как это принято говорить в Сети, пробивает новое дно.
Голос, похожий на голос руководителя пресс-службы, сетует, что приходится присутствовать на мероприятии, где "бичевня", у которой "два класса образования", "ублажает царя". Голос при этом переливается узнаваемыми интонациями провинциальной подворотни, а в качестве связки использует мат как междометие. Иными словами, если на мероприятии и присутствовала "бичевня", то только в лице обладательницы таинственного голоса.
На той же записи она сама даёт подсказку, что же отделяет её, царственную, от "быдла". Очевидно, что это умение одеваться не кое-как, не сочетать каблуки с носочками, а также принадлежность к власти. Больше ничего.
Всё это очень тревожно. Потому что, когда в стратосфере сверхбогатства, окончательно теряя связь с землёй, летает губернатор, это полбеды. Мы привыкли. А вот когда вместе с ним улетают те, кто как раз отвечает за эту связь, — время задуматься.
"Губернатор сказал, что я должна находиться в Тулуне… Ну, может, раз съезжу, посмотрю. Я не вижу туда смысла таскаться," — так заканчивается запись. Правильно. Не надо вам в Тулун. Вспомните Марию-Антуанетту.
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