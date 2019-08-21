iPhone по цене двух Galaxy. Как Трамп помогает Samsung победить Apple

Дональд Трамп, к одиозным заявлениям которого вроде пора и привыкнуть, продолжает держать в тонусе многие мировые корпорации. Причём достаётся не только китайской Huawei, но и родному американскому Apple, руководству которого ещё раз прозрачно намекнули на необходимость сворачивания бизнеса в Китае. И вроде бы Тим Кук в очередной раз убедил Трампа повременить с резкими движениями, но Дональд был бы не Дональд, если бы не требовал невозможного. И, если его требования достигнут цели, США могут выстроиться в километровые очереди за очередным смартфоном от компании Samsung. Просто потому, что Apple всем не хватит точно.

Сильное заявление президента США Дональда Трампа о том, что Apple должна направить все усилия на вывод производственных мощностей из Китая, может в первую очередь ударить именно по компании Apple, а не по Китаю.

Проанализируем несколько возможных сценариев развития конфликта. Первый и самый простой сценарий, по мнению господина Трампа, — стремительное перемещение заводов Apple, а по сути их строительство с нуля на территории США. Конечно, Apple может себе это позволить, у IT-гиганта скопились десятки миллиардов долларов, которые он может направить куда угодно (например, несколько дней назад Apple швырнула в контент-пламя, то есть инвестировали в очередную сериальную стриминг-платформу, шесть миллиардов долларов). Но стоимость труда в США и социальные гарантии, предоставляемые гражданам США, таковы, что смартфоны Apple вполне могут стать не по карману самим жителям Штатов.

Если час работы простого китайского сборщика на Foxconn обходится заводу в один-два доллара, то час работы даже самого бесправного американца, буквально беженца через Стену, обойдётся американским гражданам в 7,25 доллара. Соразмерно стоимости человеко-часов вырастет и стоимость знаменитого смартфона и остальных устройств компании Apple.

И если Трамп полагает, что заводы в США Apple построит безвозмездно, то это тоже вряд ли. Так что амортизировать новые заводы бизнесмены из Купертино также будут за счёт продажи новых устройств. То есть за каждый кирпичик каждого завода предложат заплатить покупателям.

Какой в таком случае будет минимальная стоимость iPhone? Если первое время их не субсидировать, то раза в два-три выше, чем сегодня. Готовы выложить 200 тысяч за настоящий американский iPhone? Забудьте, на это не готовы даже американцы, даже с их схемами пожизненных приобретений, ипотек на несколько поколений и прочей кредитно-ссудной шелухи.

Поскольку сразу же, то есть по мановению руки, заводы из Китая в США не переправить, придётся выкручиваться как-то ещё. И в компании Apple нашли способ. Они переводят заказы из Поднебесной в соседние страны конкурирующим подрядчикам. Заменить мощности Foxconn и других китайских производств сразу же вызвались в LG. Наверняка вслед за южнокорейцами свои услуги предложат японские производители, которые спят и видят, как бы им выбраться из коллапса за чужой счёт. Ведь ни для кого не секрет, что Sharp, Panasonic или даже великая Sony десятилетиями стагнируют и не могут найти себя на новых рынках, постепенно теряя даже собственный — японский — рынок. Разумеется, японцы и корейцы тоже будут стоить для конечного потребителя дороже китайцев, имея в виду, конечно, исключительно стоимость человеко-часов. В общем, перенос производства решит проблему, но лишь частично, и цена всё равно обязательно вырастет. Потому что помимо труда затрат потребуют и расходы на построение новых логистических цепочек и производственных связей — это тоже не бесплатно.

А при чём тут Samsung? При том, что каждый новый удар Трампа по компании Apple укрепляет позиции южнокорейцев на родном для Apple рынке — в США. Топовые китайские смартфоны американцам покупать запретили — они, дескать, следят. Ничего страшного, что Siri слышит каждый ваш вдох, а Apple доступна даже ваша медицинская карта, — злодеи с другой стороны, не смотрите на Apple, они ни при чём! Топовых европейских смартфонов давным-давно не существует, потому что Nokia никакого триумфального возвращения не сотворила. Так, болтается какой-то средних масштабов бренд, эксплуатирующий нашу ностальгию, и всё, а остальных в принципе не осталось. Кто ещё? Motorola? Извините, не подходит — это теперь тоже китайская компания Lenovo. Может быть ещё кто-то? LG? Бросьте, когда и кого LG удивляла последний раз на рынке смартфонов. Каждый раз я удивляюсь, лишь когда вижу продукцию этой компании на прилавках. Ух ты, раз лежат, значит, кто-то ещё покупает, — основной мотив моего удивления. Может быть, Google c её Pixel? То же самое, что с Apple, — у компании Google либо нет независимых от Китая производственных площадок, либо они слишком малы.

И где же взять гражданам США топовые смартфоны, к которым они привыкли, да ещё и не за две-четыре тысячи долларов, а хотя бы за тысячу? Деваться некуда, придётся однозначно делать выбор в пользу смартфонов Samsung Galaxy 10 и Samsung Galaxy Note 10 со всеми их модификациями.

Понимает ли это Трамп? Наверняка — да. Наверняка эти аргументы приводил ему и Тим Кук, намекая, что вместе со снижением прибыльности Apple снизятся и налоговые отчисления корпорации в американский бюджет.

Но делать-то что? Напугать Китай и казнить Huawei у американцев не получилось, момент, когда Китай можно было напугать отлучением от технологий и рынков, по крайней мере, если говорить о рынке носимых гаджетов, в США уже упустили. Альтернатив Huawei, Xiaomi, Oppo, Lenovo, Vivo, OnePlus и десятков, если не сотен брендов помельче, в мире уже нет.

iPhone предназначались для представителей "золотого миллиарда" планеты. Но его цена может взлететь так, что даже "золотой миллиард" решит сэкономить немного золота и привыкнуть к интерфейсу компаний Honor или Samsung. Потому что Face ID и яблочко на задней крышке смартфона, конечно, здорово повышают самооценку, но нужно и еду покупать, даже "золотому миллиарду", даже в США. Выбор в пользу фирмы Samsung в таком случае будет предсказуемым. Общество потребления быстро найдёт компромисс между стоимостью понтов и своими доходами.