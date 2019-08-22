Новый бастион. Зачем Трамп хочет заполучить Гренландию

Журналист Игорь Мальцев — о том, как США хотят расширить свою территорию и устроить военный сюрприз для Москвы.

Стоп. Никто никуда уже не едет, потому что никто никому ничего не продаёт. С вами были последние новости про Трампа, Данию и Гренландию. Пока все спали, Трамп не только собрался купить всю зелёную страну, где из зелени — голубика и карликовые березки, но уже и получил королевский "отлуп".

Я надеюсь, что вы уже из "Википедии" наконец узнали, что Гренландия принадлежит Королевству Дания?

Так вот, Трамп собрался предложить Дании 600 миллионов долларов в год за передачу автономии. Это примерная сумма, которую корона тратит на содержание этого гигантского и, казалось бы, совершенно бесполезного острова. В 2017 году глава Минфина Дании Кристиан Енсен оценивал расходы в 4,3 млрд крон в год, что примерно равняется озвученной президентом США сумме. Сколько лет он при этом собирался платить цену нескольких очень хороших квартир в Москве, не сообщается. Может, год. Может, век.

Пресс-секретарь датской королевской семьи в среду утром подтвердила отказ: "Это сюрприз. Это всё, что мы должны сказать".

В ответ наше рыжее кисо обиделось и через "Твиттер" сообщило после комментариев премьер-министра Дании Метте Фредериксена, что она не заинтересована в обсуждении вопроса о покупке Гренландии: "Я хотел бы перенести нашу двухнедельную встречу на другую дату". Не будет вам визита, викинги. Зря король Эрик Рыжий старался, открывал Америку, Америка больше не любит тебя. Шах и мат.

Можно, конечно, сколько угодно смеяться над странными идеями господина президента США, сидя на диване в соцсетях, но Трамп кто угодно, только не дурак набитый. И, если он что-то озвучивает, к этому стоит прислушиваться со всей серьёзностью.

Вообще-то, бог земли больше не создаст. А Гренландия — такой кусок земли, что если её положить на США, то север упрётся в канадскую границу, а южный оконечник всё равно выйдет за мексиканскую границу. С такой территорией нормально так соревноваться с Россией и Китаем по географии.

Неслучайно же в 1946 году США уже пытались купить остров. Тогда Дании предложили $100 млн в слитках золота. Комитет по планированию и стратегии США заявил, что "Гренландия практически бесполезна для Дании".

Дания отклонила сделку, а сами предложения США о покупке острова были засекречены. Только в 1970-х датская газета Jyllands-Posten опубликовала документы — и все подивились. А теперь подивились опять.

А что тут удивляться? Мы ведь ещё можем вспомнить, как мирная и такая невинная Дания, позиционирующая себя принципиальной безъядерной зоной (норма 1957 года), тайком выдала разрешение США на строительство Camp Century — военной исследовательской базы с ядерным реактором, которая и просуществовала до 1967 года. А это часть схемы Ice Worm по строительству пусковых установок ракет в Арктической зоне. Кстати, они же собирали данные по климату. Об этом общественность узнала только в 1995 году. Кстати, о климате — если всё пойдет так, как говорит Эл Гор на пару с Гретой Тунберг, и нас всех растопит, то неочищенные радиоактивные отходы этой базы (20 000 литров химических и 24 миллиона остальных) потекут прямо по прекрасному местному ландшафту.

Ну и, конечно, мы не забыли о существовании американской авиабазы в Туле, чей бомбардировщик Б-52 потерял два ядерных заряда. Один из них — водородная бомба, которую так до сих пор и не нашли. И, конечно, мощная РЛС для слежения за русскими — система раннего обнаружения пуска ракет. Гренландия — прекрасный (во всех смыслах) плацдарм для контроля за Арктикой. Который, вообще-то, уже ведётся. Ждём продолжения веселья среди журналистов "Эха Москвы" на тему "Зачем нам нужен какой-то там "Лошарик" — перерезать Интернет?"

Дональд Трамп — крепкий хозяйственник (trademark), который знает, что только решение местного парламента 80-х годов отделяет территорию от полноценной добычи урана (г. Нарсак). И знает, что там кругами ходят южные корейцы.

Впрочем, иные запасы Гренландии — в области редкоземельных материалов (привет, айфончики и прочая Tesla), нефти и железной руды — оцениваются как "значительные". Тоже неплохая прибавка к американской экономике, если что.

Просто не смотрите на Гренландию по вашей плоской карте Меркатора. Посмотрите, как она стоит на глобусе удобно — до всего рукой подать. Очень удобное подлётное время — что для пилотируемых, что для ракет. В конце концов, когда американцы уйдут из Германии в сторону Польши, чтобы противостоять российской угрозе, которая коварно никуда в сторону Европы не выдвигается, — это будет одно. Россия будет осуждать и критиковать. Когда большие хорошие ракеты добра поставят на мысе Сермерсоок — это будет совсем иная картина — всего-то 1820 миль до Москвы. А это уже задача для ракет средней дальности. И тут бинго! 1 февраля 2019 года президент США Дональд Трамп объявил о начале процедуры выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Как всё красиво складывается, однако.