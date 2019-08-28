Эффект Вышинского. Для чего президент Украины пошёл на поблажки

Политолог Алексей Мартынов — о технической многоходовке проекта "Дело Вышинского" для киевской власти.

Наконец и, казалось бы, неожиданно киевский суд изменил меру пресечения российско-украинскому журналисту, главному редактору сайта РИА "Новости-Украина" Кириллу Вышинскому. Наш коллега провёл больше года в тюрьме по надуманному уголовному делу по обвинению в государственной измене. Сегодня Кирилла выпустили на свободу под личное поручительство и подписку об участии во всех судебных мероприятиях по его делу.

Прежний президент Украины Пётр Порошенко практически взял в заложники российского журналиста и активно использовал дело Вышинского в пропагандистских и агитационных целях во время проигранной им президентской выборной кампании.

Теперь, когда автор этой провокации и сам недалёк от уголовного преследования, пришло время отпустить Вышинского. Однако стоит отметить, что в последнее время за кулисами публичной политики активно говорят о масштабном обмене между Украиной и Россией так называемых удерживаемых лиц.

В нашем случае речь может идти о находящихся под следствием украинских военных моряках, что были задержаны вместе с двумя военными катерами ВМФ Украины при известном инциденте с нарушением государственной границы России в Керченском проливе. О двух сотрудниках украинской спецслужбы, взятых под стражу там же, которые руководили этой провокацией, пока речи не идёт.

Ранее ряд СМИ со ссылкой на компетентные источники сообщили о готовящемся обмене в формате 33 на 33. Кого украинская сторона имеет в виду, кроме Кирилла Вышинского, вопрос. Кстати сказать, что сам журналист считает себя политическим узником и намерен отстаивать свою невиновность и честное имя в том же самом киевском суде. В этом смысле Кириллу Вышинскому в любой момент на территории Украины может угрожать расправа, как в своё время расправились руками радикалов с Олесем Бузиной.

Возможно, за неимением каких-либо других ощутимых результатов первых 100 дней президентства Владимира Зеленского его администраторы решили разыграть карту Вышинского. Как известно, украинская судебная система работает по сигналу сверху. В этом смысле Зеленский продолжает традиции времён своих предшественников.

"Страну ждут, как мне кажется, серьёзные перемены. Об этом свидетельствуют уже происходящие события. Через сто дней президента Зеленского уже видно какие-то итоги. Может, у него не было возможности повлиять на ситуацию, поскольку на сегодняшний день многое зависит от системы украинской власти и парламента. Завтра начнёт работать новый парламент, и в страну придут, как мы все надеемся, перемены", — заявил сам Вышинский в первом интервью у ворот киевской тюрьмы.

Действительно, завтра начинается сессия новоизбранной Верховной рады, где у партии Зеленского "Слуга народа" большинство, что позволяет Зеленскому без участия других политических сил сформировать новое правительство. Однако такая конфигурация предполагает и полноту ответственности в среднесрочной перспективе. С завтрашнего дня уже нельзя будет всё спихнуть на бывшую власть. Поэтому позитивный фон старту этой самой ответственности перед страной, людьми и миром не мешает.

Вторым из последствий освобождения журналиста может стать возобновление политического диалога с Россией, чего настойчиво требуют большинство избирателей, голосовавших за Зеленского на президентских и парламентских выборах. Кстати, последние публичные заявления олигарха Игоря Коломойского, которого на Украине называют главным оператором сегодняшней украинской власти, выдержаны в том же духе. Безусловно, у такого разворота украинской политики масса внутренних и внешних противников.

Совершенно не случайно в тот момент, когда Кирилла Вышинского отпускали в киевском суде под подписку, со своим провокативным заявлением выступил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, в котором назвал "отказ России от Крыма главным условием возвращения в G8". Как мы понимаем, это привет и предостережение президенту Зеленскому и его спонсорам, чтобы не выходили, так сказать, за линию партии.

Конечно, мы приветствуем решение киевского суда. Всё журналистское сообщество России встало на его защиту. Однако Кирилл оставался заложником украинской власти 413 дней (!), в похожей ситуации продолжают находиться сотни задержанных на Украине российских граждан. И по этой теме у Москвы остаётся много вопросов к Киеву.