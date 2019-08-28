Новые вершины. Мир и война российских солдат в Приднестровье

Военный эксперт Владислав Шурыгин — о визите министра обороны России Сергея Шойгу в Приднестровье.

24 августа произошло событие, которое выходит далеко за рамки обычной политической хроники. По согласованию с руководством Молдовы Приднестровье посетила российская делегация во главе с министром обороны РФ, генералом армии Сергеем Шойгу. И это первый официальный визит Сергея Шойгу в республику за время её независимости, то есть за последние 28 лет.

Сергей Шойгу проверил условия несения службы российских миротворцев и заслушал доклады старшего воинского начальника миротворческого контингента Совместных сил РФ Олега Леухина и начальника Оперативной группы российских войск в Приднестровье Дмитрия Зеленкова.

При этом визит министра обороны России никак не выглядел "ястребиным полётом", наоборот, в Приднестровье Сергей Шойгу сделал важное заявление, имеющее большое значение как для Молдовы, так и для Приднестровья. Он предложил провести совместную утилизацию одного из самых крупных в Европе складов боеприпасов, находящегося на территории ПМР.

"Российская сторона предлагает начать процесс утилизации боеприпасов, находящихся на складе близ села Колбасна в Приднестровском регионе Республики Молдова, и готова предоставить для этого необходимое оборудование", — сообщил президент Молдовы Игорь Додон в своём телеграм-канале.

Игорь Додон поблагодарил главу российского военного ведомства, подчеркнул, что реализация этих мер значительно снизит напряжённость в стране и регионе в целом. Также он уверил Сергея Шойгу в том, что предложение обязательно будет рассмотрено и учтено.

Напомним, что склады в селе Колбасна были построены ещё в сороковых годах прошлого века. В период Советского Союза этот склад был стратегическим арсеналом для всего Западного военного округа.

Фактически в Приднестровье Сергей Шойгу выступил в привычной для себя по предыдущей службе в МЧС роли миротворца. Кроме переговоров по утилизации боеприпасов был продлён и формат миротворческой операции, благодаря которой на берегах Днестра уже 27 лет царит мир. И как миротворцу Шойгу нет равных.

Ведь именно Шойгу, защитив ещё в институте диплом красноярского политеха по теме профилактики и предотвращения чрезвычайных ситуаций, потом много лет отдал борьбе с чрезвычайными ситуациями и спасению людей. Начав с добровольческого отряда спасения, он стал одним из основателей спасательной службы в России, выступив инициатором идеи создания Российского корпуса спасателей. А затем преобразовал корпус, который к этому времени возглавлял, в Министерство по чрезвычайным ситуациям — МЧС — ведомство, известное любому жителю России.

За двадцать два года министерство стало одним из ключевых, практически непрерывно участвуя в ликвидации последствий стихийных бедствий, проведении гуманитарных операций в различных регионах России и "горячих точках". И везде российские спасатели показывали себя как бесстрашные профессионалы.

Заслуги министра МЧС были по достоинству оценены. 20 лет назад, 20 сентября 1999 года, за мужество при исполнении своего долга при ликвидации последствий, связанных с разрушительными действиями бандитов на территории Чеченской республики, Республики Ингушетия и Дагестана, министр МЧС Сергей Шойгу был награждён самой высокой наградой страны — званием Героя России.

С 2012 года Сергей Кужугетович возглавляет Министерство обороны России. И в этой должности он также проявил себя выдающимся государственным деятелем. Под его руководством была проведена операция по обеспечению бескровного возращения Крыма, операция по уничтожению террористического квазигосударства ИГИЛ* в Сирии. Доведена до задуманного результата военная реформа, сделавшая Российскую армию одной из самых передовых в мире. И совершенно не зря в народном сознании уже давно укрепилось убеждение — там, где Шойгу, там победа!

* Организация запрещена на территории России решением Верховного суда.