Мастер "цветных революций" из США едет в Белоруссию. Для чего Болтону этот визит

Доцент Финансового университета Геворг Мирзаян — о целях визита в Минск советника по нацбезопасности президента США Джона Болтона.

Американское издание Foreign Policy сообщило, что уже на этой неделе Белоруссию посетит очень высокопоставленный американский чиновник Джон Болтон — советник по нацбезопасности Трампа, а по совместительству главный ястреб и русофоб в американской администрации — по дороге из Киева заглянет в Минск, где встретится с Александром Лукашенко. Причина визита проста — Джон Болтон пытается найти способ втянуть Белоруссию в западную сферу влияния с одновременной сменой режима в этой стране. Причём сделать это Вашингтон планирует не совсем стандартным для постсоветского пространства способом.

Обычно американские партнёры прибегали к инструменту "цветных революций". Грузия, Украина, Молдавия, отчасти Армения и Киргизия — во всех этих странах организовывались перевороты под лозунгами западных и националистических ценностей, проводимые руками взращенных на западные деньги активистов. Однако в Белоруссии такая схема не сработает.

Причин тому множество. Тут и слабость западного антироссийского национализма (сказка о происхождении Белоруссии из Великого княжества Литовского не настолько привилась в белорусском обществе, как концепция "Украина — наследница Киевской Руси, а Россия — наследница Золотой Орды" в украинском). И абсолютная сакрализация в умах белорусов памяти о Великой Отечественной войне напрочь блокирует любые попытки нацистов и коллаборационистов в белорусской оппозиции завязать дружбу с фашизмом. Да и сравнительно неплохая экономическая ситуация тут уместна. Не будем скидывать со счетов работающие спецслужбы. И самое главное — опыт украинского Майдана, который привыкшие к стабильности белорусы точно повторять не хотят.

Именно поэтому США решили попробовать зайти с другой стороны. И получить контроль над Белоруссией не через соблазн низов, а через амбиции верхов. А конкретно через стремление Минска геополитически пошантажировать Москву.

Ни для кого не секрет, что российско-белорусские отношения сейчас находятся в весьма непростой ситуации. Во многом потому, что буксует процесс интеграции между двумя странами — и буксует по вине белорусского руководства.

Период сидения на двух стульях, когда требование максимальных экономических льгот от интеграции при нежелании жертвовать своим суверенитетом и отдавать власть над страной на наднациональный уровень, для Минска закончился. Москва просит белорусские власти наконец-то определиться и выбрать одно из двух.

Однако Лукашенко определяться не хочет. Вместо этого он пытается, как делал раньше, убедить Москву пойти на уступки через причудливый, но вполне работоспособный метод, состоящий из смеси открытого шантажа и демонстративного скандала. Хочет показать, что на России свет клином не сошёлся и что у Белоруссии есть иные варианты внешнеэкономических (см. "покупки нефти у Венесуэлы") и внешнеполитических партнёров. Прежде всего на Западе.

Именно на этом и собираются сыграть американцы — они почувствовали готовность Минска к демонстративному сближению с Вашингтоном в пику Москве. С октября 2018 года в Белоруссию зачастили американские эмиссары — от Конгресса, Госдепа и Белого дома. Пошли разговоры о том, что с Минска могут полностью снять американские санкции. И вот сейчас белорусские оппозиционные издания уже пишут, что Болтон спешит в Минск на защиту суверенитета Белоруссии. На самом деле задачей американского чиновника, судя по всему, является элементарный зондаж — как далеко готов Минск зайти в отношениях с Западом и сколько за это нужно заплатить.

Понимает ли всё это Александр Лукашенко? Безусловно. Сыграет ли он в предложенную Болтоном игру? Однозначно. Белорусский президент уже играл в такого рода "балансирующие игры" — например, активно поддерживал белорусских националистов для противовеса Москве. И уверен, что сможет прекратить партию в любой момент. Как прекратил с теми же националистами, разогнав их в тот момент, когда они спелись с украинскими братьями по разуму и стали угрожать власти Лукашенко.

Всё же при всём уважении к способностям Александра Григорьевича американские гроссмейстеры на порядок умнее и опытнее, чем белорусские русофобы. И эта игра для Минска может завершиться скверно — например, сменой власти (Западу нужен лояльный, "свой" президент, которого они приведут, как только убедят Лукашенко снять "суверенную броню"), а также серьёзными проблемами с Москвой и потерей доверия, которое пока ещё существует между Российской Федерацией и Белоруссией.

[1] https://foreignpolicy.com/2019/08/26/trumps-national-security-advisor-to-visit-belarus-bolton/

[2] https://belaruspartisan.by/politic/474555/