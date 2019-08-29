Операция "Режиссёр". Зачем нужно менять Сенцова на Вышинского

Доцент финансового университета Геворг Мирзаян — о том, зачем Москва отпускает террориста Олега Сенцова и вытягивает с Украины Кирилла Вышинского.

Москва и Киев завершают приготовления к обмену задержанными. Каждая сторона передаст другой более трёх десятков человек. Россия, скорее всего, отдаст Украине задержанных в конце прошлого года моряков, а также Олега Сенцова, осуждённого за подготовку теракта в Крыму. Говорят, что Сенцова уже этапировали из колонии строгого режима, где он содержался, в Москву.

Среди тех, кого взамен может отдать Украина, вероятно, будет Кирилл Вышинский. Журналист, из которого администрация Порошенко захотела сделать пример для тех, кто смеет критиковать украинскую власть, был задержан прошлой весной, обвинён в госизмене и посажен в СИЗО почти на год. На днях его выпустили под личное поручительство, но обвинений не сняли.

Ранее сам Вышинский категорически отказывался от участия в обмене и хотел, чтобы судебный процесс против него дошёл до логичного конца — то есть до развала дела и снятия всех обвинений. Однако, судя по всему, свою позицию он изменил. Косвенным свидетельством этому может служить пост в "Фейсбуке" пресс-секретаря генпрокурора Украины Ларисы Сарган, которая написала, что Вышинского освободили именно в рамках обмена. Пост, который она затем удалила, — видимо, несвоевременный.

Сама по себе концепция обмена Вышинского на Сенцова вызывает целый ряд вопросов. С украинской стороны всё понятно — стремление Зеленского получить Сенцова и избавиться от Вышинского вполне рационально. Олег Сенцов был героизирован украинскими СМИ, а освобождение героя — дело весьма рейтинговое. Что же касается Вышинского, то судебный процесс над ним уже стал головной болью для украинской власти.

Ведь дело действительно разваливается, и итоговое оправдание журналиста стало бы серьёзным ударом не только по ушедшей администрации Порошенко, но и по мифам Майдана. Идеологической основе нынешней Украины. Следствием оправдания Вышинского стало бы избавление от страха у украинских журналистов (часть из которых боятся говорить правду о крахе майданного проекта), а также волнения среди пока ещё сильных националистов, которые атаковали бы Зеленского за оправдание "российского агента". Именно поэтому оптимальным для Киева вариантом было бы избавление от Вышинского через обмен.

Но вот нужен ли России такой обмен? Во-первых, зачем нам упрощать жизнь Зеленскому, который ещё не сделал ничего, чем мог бы заслужить такой подарок. Во-вторых, мы фактически меняем террориста на заложника. И это не только аморально, но и недальновидно — мы даём стимул Киеву для захвата новых заложников, которых можно вернуть России за освобождение других украинских террористов и военных преступников.

Всё так, однако обмен действительно нужен и выгоден Москве. И речь тут не только о справедливости — освобождении невиновного человека. И даже не о том, что, освободив Вышинского, мы послали сигнал всем вменяемым украинским журналистам — сигнал о том, что Москва своих не бросает. Отдав Сенцова, мы не рискуем нарваться на прецедент — взятием заложников занималась администрация Петра Порошенко, настроенная на конфликт с Россией в интересах украинских русофобов и западных элит.

Зеленский же настроен на иное — диалог. Всем уже понятно, что русофобия привела к политической и экономической катастрофе на Украине, а западные элиты в целом уже не настроены на конфликт с Москвой. Дональд Трамп прямым текстом потребовал от Зеленского договариваться с Путиным, а заодно решил пересмотреть объёмы военной помощи Украине, дабы в Киеве лучше слышали его просьбу. Поэтому Зеленский — за переговоры с Путиным. Эти переговоры нужны и нам, и в этом плане обмен Вышинского на Сенцова может стать прелюдией для начала реального диалога. Своего рода знаком доброй воли.

Кроме того, передавая Сенцова Украине, Москва проводит операцию "Савченко-2". От "режиссёра" (как называют террориста Сенцова в Киеве) в колонии проку немного. Поэтому его лучше выпустить в украинский террариум, где он будет капитализировать свой "героический" ореол во влияние на внутриукраинские процессы и дискредитировать "украинскую демократию", как это ранее делала Надежда Савченко.

Москва сейчас, выражаясь языком китайских стратагем, бросает ненужный, дешёвый кирпич для того, чтобы получить ценную яшму. Весьма выгодный обмен. Если он, конечно, всё-таки состоится.