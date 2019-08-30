Потеряли берега. Почему оппозиция "пробивает" 1 сентября

Журналист Михаил Шахназаров о кураторах митингов и провокациях, за которые придётся платить обычным людям.

Жил у нас во дворе беспокойный юноша Толик, не просто ищущий приключений, а ими живущий. Тяга к ежедневному экстриму привела его к увлечению пиротехникой. Во дворе постоянно что-то взрывалось, хлопало или со свистом уносилось в небеса. Толика предупреждали, что пора остановиться, что двор — не место для его экспериментов, что рано или поздно всё закончится печально. И ведь закончилось. Анатолий смастерил взрывпакет чрезвычайной мощности, метнул его в стену дома, но отбежал не так далеко, как требовалось. Потери были следующими. Большая выщербина в стене, сердечный приступ у пенсионерки союзного значения и пересадка кожи на лицо Анатолия с части тела, которую окружающие видят намного реже, чем лицо. Ещё упало зрение, а с ним и желание портить жизнь людям и себе.

И вот представители российской оппозиции очень напоминают мне Анатолия, мчащегося со взрывпакетом наперевес к стене. Дело в том, что Соболь и компания вновь решили презреть запреты и вывести людей на митинг. Вновь был диалог с властями, были предложения властей прийти к компромиссу, были увещевания не подвергать опасности жизни горожан и не лишать их возможности нормально подготовить детей к школе. Но лидеров движения это волнует мало. И 31 августа, в последний день лета, протестуны решили в очередной раз попровоцировать бойцов ОМОНа и Росгвардии и простых москвичей.

Господа, может, хватит, а? Если раньше ваши дешёвые постановки с детьми в колясках, с "беременными" девушками и плюшевыми мишками вызывали усмешку, то сейчас вызывают раздражение. И хватит тиражировать фотографии с выкрученными руками и заносом смеющихся тел в автозаки. Будь на месте наших терпеливых бойцов французы или немцы, вы бы не селфи в автозаках делали, а вспоминали, как эсэмэску набрать. Вы решили превратить митинги в аттракцион, слушая кураторов, заявляющих, что вас не посмеют тронуть. С вами посмеют поступить так, как предписывает закон, а законы, к счастью, писали не полуграмотные юристы из ваших рядов.

Вы же продвинутые пользователи Инета, вы координируете свои действия в соцсетях. Так там масса роликов из стран победившей демократии, на которых полицейские действуют сообразно создавшейся ситуации. И просмотр этих роликов настроение не поднимает. Но ваши хозяева и на это находят ответ.

Они умудрились заявить, что во Франции подавляли далеко не мирную манифестацию, а в России люди протестуют мирно. Вы это серьёзно? Вы ищете знак равенства между словами "мирный" и "противозаконный". Так зря ищете. Нет его там. Как нет согласия в рядах лидеров протеста.

Посмотрите, как выясняют отношения Навальный с Ходорковским. А ведь это ещё один сигнал. Сигнал о том, что те, кто пытается руководить вами, находятся в растерянности, что они нервничают и давно утратили чувство реальности. Оно и неудивительно. Сидя в Англии или Швейцарии, тяжело прочувствовать ситуацию и быть объективными. Вспомните оценку празднования Дня флага в Москве теми, кто выводит молодёжь на митинги. Они записали простых, искренне радующихся людей в проплаченную Кремлём массовку. Такие вот у них стандарты и такая совесть.