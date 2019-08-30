Театр абсурда. "Умный диван" — символ протеста

Писатель и журналист Дмитрий Петровский — о рождении нового гибрида в оппозиционном строю — диванной оппозиции.

Навальный рекламирует коммунистов, а коммунисты рекламируют диваны. Нет, это не абсурдистский спектакль и не глупая шутка. Это реальность, которая в очередной раз превзошла самые изощрённые фантазии. Но давайте же по порядку.

Итак, всё началось с того, что кандидаты команды Алексея Навального по разным причинам не были допущены к выборам в Мосгордуму. И в ответ на эту досадную неудачу лидер внесистемной оппозиции и популярный блогер разработал новую стратегию — "умное голосование".

Смысл его вкратце состоит в следующем: Навальный призывает москвичей голосовать за любых кандидатов, кроме выдвиженцев от партии "Единая Россия" или тех, кого он сам считает таковыми. Да-да, очень многих самовыдвиженцев борец с коррупцией по одному ему известным причинам обозначил "замаскированными единороссами". Как бы то ни было, смысл стратегии в том, чтобы не дать единороссам набрать большинство и "показать Путину", что партия власти больше не пользуется народной поддержкой.

Навальный пошёл дальше и составил список, за кого именно избиратели, по его мнению, должны проголосовать в рамках его "умного" плана. Список не публиковался — "своего" кандидата можно было узнать на специальном сайте, если ввести номер округа Москвы, в котором вы прописаны. Разумеется, "прокликать" по очереди все округа не составляет труда — и список очень быстро появился в Сети. И вот тогда даже самые ярые сторонники гламурного оппозиционера, мягко говоря, удивились. Из 45 мандатов 35 Навальный предлагает отдать коммунистам.

Обалдели все. Михаил Ходорковский на сайте "МБХ Медиа" вежливо, но совершенно определённо раскритиковал своего соратника по борьбе. На сайте "Радио Свобода" появилась статья "Навальный — проект КПРФ". Националисты, которые по привычке и старой памяти о "Русском марше" считали Алексея своим, замолчали. Популярные телеграм-каналы один за другим начали предполагать, что коммунисты Навальному банально заплатили — сумму, ради которой он с лёгкостью забыл про либеральные ценности, "правые наклонности" и кровавого Сталина до кучи.

Известный борец с режимом из-за границы Андрей Мальгин написал лидеру что-то вроде открытого письма, на которое лидер ответил. Ничего нового: коммунисты — самая популярная из оппозиционных партий, их кандидаты имеют больше всех шансов на победу, а потому хочешь-не хочешь, а голосуй за них. Голосование-то "умное".

Надо же было такому случиться, что сразу после призыва Навального к "умному голосованию" на сайте одного из предприятий появляется интервью одного из видных коммунистов, расхваливающего некие "умные диваны", производящиеся на этом предприятии. Жизнь состоит из случайностей. Они сплетаются в причудливые узоры, полные неожиданных поворотов и скрытых new′ансов. Нам тяжело смириться с тем, что узоры эти случайны: легче думать, что кто-то разумный сплёл их именно такими. Поэтому и я отпускаю на волю воображение и представляю себе тайного, полного желчи политтехнолога, который придумал всё это. Сначала надоумил Навального связаться с коммунистами. Потом научил его назвать весь процесс "умным голосованием". А потом подкинул коммунистам контракт с "умными диванами".

Отныне (так думает наш невидимый политтехнолог) "умное голосование" раз и навсегда будет ассоциироваться не с предвыборной борьбой, не с митингами и протестами, а исключительно с предметом мебели, на котором так хорошо и удобно лежать. Уже было забытое словосочетание "диванный оппозиционер" заиграет новыми, неожиданными красками. Любопытные блогеры будут задавать неизбежный вопрос: сколько стоил такой контракт с производителем мягкой мебели и какой процент этой суммы осел в карманах "Фонда борьбы с коррупцией".