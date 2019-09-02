Уроки милосердия. Как Путин заставил жадный Сбербанк помогать людям

Журналист и автор блога "Адские бабки" Александра Баязитова — о том, до чего доводит банкиров жадность.

Увы, но для того чтобы крупнейший и самый доходный банк страны снизошёл до помощи пострадавшим от стихийного бедствия, нужно слово главы государства.

Вроде и на помощь людям много ресурсов не нужно. Всего, по оценкам местных властей, лишь 280 пострадавших от наводнения в Иркутске имеют кредиты в Сбере. Тем более что регион для госбанка не чужой и предприятия Иркутска вносят серьёзный вклад в его экономические показатели. Крупнейшие предприятия, такие как, например, ОАО "Иркутскэнерго", обслуживаются именно в Сбере. Да и подчинённые Германа Грефа любят отдыхать на Байкале, для их удобства Сбербанк даже потратился на свой санаторий — "Гранд Байкал". Так что, казалось бы.

К госбанку с просьбой помочь пострадавшим уже обращался губернатор Иркутской области Сергей Левченко. И даже в июле поспешил заявить, что проблема решена. Мол, Сбербанк пообещал заморозить кредиты для пострадавших, а потом и вовсе их реструктуризировать под более низкую ставку.

Поспешил. Мольбы пострадавших, просьба губернатора региона для госбанка мало. Потребовалось вмешательство президента.

Во время совещания в Тулуне, где Владимир Путин встретился с местными жителями, глава государства отметил, что "Сбербанк не очень-то откликается на просьбы граждан по вопросам реструктуризации кредитов". Поручено срочно решить этот вопрос вице-премьеру Виталию Мутко. Теперь вряд ли сольются.

Возможно, эти 280 человек, которые потеряли всё своё имущество и теперь не могут обслуживать кредиты, угроза для госбанка? Всё-таки Сбербанк заявил, что по итогам года планирует заработать триллион. А за полгода смог заработать каких-то 476,9 млрд. До отчётных цифр чуть-чуть не хватает.

Действительно, не срывать же план и не терять годовые бонусы из-за какого-то, по выражению местной чиновницы, иркутского быдла?