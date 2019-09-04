Грабли истории: почему Болгария не хочет быть свободной

Доцент Финансового университета Геворг Мирзаян — о том, как болгарские лидеры ведут свою страну к обнищанию.

Восточноевропейские страны продолжают преподносить "исторические сенсации". Не успели образованные люди посмеяться над заявлениями президента Эстонии о том, что для её страны Вторая мировая закончилась в 1994 году, как новое откровение пришло из Болгарии.

Местные власти возмутились тем, что в Софии 9 сентября на базе Российского культурно-информационного центра открывается выставка "75 лет освобождения Восточной Европы от нацизма". Министерство иностранных дел этой Болгарии попросило Москву "не поддерживать сомнительный исторический тезис "освобождение", заявив, что "советская армия принесла народам Центральной и Восточной Европы полувековые репрессии, подавление гражданского сознания, деформированное экономическое развитие и оторванность от динамических процессов в развитых европейских странах".

В МИД добавили, что Россия, говоря об "освобождении", вмешивается во внутренние дела Болгарии, поскольку играет на руку тем силам в стране, которые благодарны Советскому Союзу за изгнание из страны нацистов.

В России подобные заявления вызвали возмущение, болгарских дипломатов обвинили в искажении истории и очередном проявлении неблагодарности. Однако возмущаться тут смысла нет. И причин тому две.

Во-первых, болгары правы — Советский Союз действительно не освобождал Болгарию. Ведь Болгария, в отличие от оккупированных и активно боровшихся за свое освобождение Чехословакии, Югославии и даже Польши, не была захвачена нацистами. София добровольно вошла в союз с Гитлером — за долю малую от территории Румынии, Греции и той же Югославии.

В результате под крылом немецкого орла была создана мечта местных националистов — Великая Болгария, от Чёрного до Эгейского моря. И лишь когда в начале сентября советские войска уже стояли у болгарских границ, местные власти, "предвидя" ситуацию, ведь, как известно, вовремя предать — это именно "предвидеть", вышли из союза с Германией и объявили ей войну.

Сталин оказался не злопамятным — он не только позволил болгарским частям пройти на параде Победы в июне 1945 года, но и защитил Болгарию от вполне законных требований Греции о выплате репараций за период болгарской оккупации греческой территории. После чего Болгария действительно вошла в зону влияния Советского Союза, но сделано это было в рамках логики послевоенного мира и по договорённости с Западом.

Болгарские младоевропейцы не любят вспоминать о так называемом соглашении о процентах, заключённом между Черчиллем и Сталиным и упомянутом в мемуарах бывшего британского премьера. Тогда Лондон и Москва фактически делили между собой Восточную Европу, и Черчилль сам предложил, чтобы 75% условного влияния на Болгарию имел Советский Союз. Затем эта цифра была доведена до 80%, а потом страна полностью оказалась в советской орбите.

Да, некоторые называют ввод советских войск в Болгарию оккупацией, ведь Болгария хоть и во всём помогала Гитлеру, но официально не находилась в состоянии войны с Советским Союзом. Тамошние власти боялись отправлять войска на Восточный фронт, поскольку опасались резкого роста недовольства среди пророссийской части населения. Ведь, в отличие от элиты, тогдашней и сегодняшней, значительная часть простых болгар прекрасно помнит, что их страну в нынешнем виде создала именно Россия.

Императорская Россия, которая в 1878 году освободила — именно освободила — эту территорию от турок, заплатив за болгарскую свободу жизнями тысяч российских солдат. И Болгария щедро заплатила Санкт-Петербургу за эту свободу тем, что через 35 лет вступила в Первую мировую войну на стороне Германии, Австро-Венгрии и вырезавшей болгар Турции. Против России-освободительницы.

И это вторая причина, почему нет смысла возмущаться действиями болгар, — тамошняя элита страдает комплексом неблагодарности в отношении России — что тысячу лет назад, когда они сначала пригласили Святослава освободить их от византийцев, а затем успешно предали русского князя, что сто лет назад, что сейчас. И каждый раз болгарским властям подобная неблагодарность выходила боком — она приводила к утрате независимости, территориальным потерям и, если брать нынешнее время, упущенной выгоде.

Достаточно вспомнить о стенаниях болгарских руководителей относительно утраченной возможности заработать на транзите российского газа в Европу через "Южный поток" после того, как именно болгарские руководители и похоронили этот проект, не дав "Газпрому" разрешение на его реализацию.

Судя по всему, болгарские элиты и дальше будут ходить по историческим граблям, теряя деньги, репутацию и возможности из-за своей русофобии. И если население страны наконец-то не изберёт вменяемое руководство, то, учитывая всё большее раздражение Москвы от подобных "исторических сенсаций", деоккупация Болгарии может быть продолжена. Российские "захватчики" могут покинуть болгарские курорты, а также болгарскую экономику. И тогда Болгария заживёт — свободной и ещё более нищей, чем сейчас.