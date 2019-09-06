Ложь о Беслане. Зачем "журналист" Дудь оправдывает Басаева

Журналист Игорь Мальцев — о том, как за западные гонорары на россиян выливают потоки лжи. Кто и зачем оправдывает терроризм и гибель детей?

Было понятно, что Беслан опять взорвёт души. И когда стало ясно, что выйдет целых три фильма про бесланскую трагедию, тогда же все поняли, что опять начнётся бойня, на этот раз — за историческую правду.

Вообще-то это серьёзный признак остроты конфликта — когда о съёмках фильма заявили аж три разных СМИ, одно из которых — RT, второе — "Новая газета" и даже "Парфёнов для бедных" — Юрия Дудя.

И любому было понятно, что это будут абсолютно разные фильмы, с разных точек зрения, что предполагает обычно выработку более-менее взвешенного восприятия. Но это только в том случае, когда в медиа и обществе есть некий консенсус.

Но его нет. И получилось то, что получилось: на поверхность всплыла вся гнусность местного "креативного класса", который пытается, как всегда, обвинить во всех грехах русский народ и силовиков.

Понятно, почему их так выбесил фильм Russia Today. Потому что Маргарита Симоньян была там, а они — нет. Она стояла под пулями, а они — нет.

Более того, "альтернативные фильмы" сняты людьми, которые при звуке выстрела накладывают в штаны, так как в своё время откосили от армии и детишек своих спрятали от службы. Это у "креативных" считается признаком хорошего тона — отправлять на войну детей "быдла и анчоусов".

Собственно, именно отсюда и произрастает ненависть к тем, кто отдал жизни, чтобы спасти и защитить заложников. Психология трусов и предателей.

Это для вас, мамкины блогеры, 15 лет — прошлый век, а взрослые люди, к сожалению, всё помнят: кто что говорил, кто что писал. И сказочки вам пусть рассказывают на станции "свобода". Так вот, мой коллега Андрей Медведев формулирует всё, что происходит уже пятнадцать лет подряд, с клинической точностью: "Все 15 лет басаевское заявление (редакция сайта террористов, кстати говоря, находилась в Литве, а вы всё про санкции с изоляцией рассуждаете) — это такая обязательная методичка для всякой очередной статьи или фильма о Беслане. Это ведь Басаев впервые сказал, что взрыв устроили военные, что "Альфу" и "Вымпел" "политики превратили в палачей", что цепь СВУ, установленных террористами, не могла взорваться не целиком, и тезис про баскетбольные кольца в зале — это тоже заповеди от Басаева".

Я понимаю, что мамкины историки уже забыли, кто такой Басаев. Зато дяденьки и тётеньки, которые по НТВ называли его "борцом за свободу", хорошо помнят — и продолжают нести эту гнусь в массы.

А ведь именно он, гордый борец за свободу, делал вещи, за которые нынче любого борца за любую свободу ставят сразу к стенке без разговоров: "Бригада шахидов "Риядус-Салихьийн" провела ряд успешных боевых операций на территории России. Взрывы двух самолётов — отдел специальных операций. И операция "Норд-Вест" в городе Беслан". Это его, Басаева, заявление. Далее он говорил, что бандиты требовали "немедленно остановить войну в Чечне и начать вывод войск". Что якобы в знак поддержки своих требований террористы от имени заложников объявили бессрочную сухую голодовку.

Что якобы террористы были готовы к переговорам. Начинают вывод войск — дети получат воду и еду. Выводятся войска из горных районов — детей до 10 лет отпускают. Ну и так далее.

Будем ли мы обсуждать слова террориста, которым грош цена? Нет, мы будем обсуждать их дела. И то, как спустя пятнадцать лет находятся вполне, казалось бы, российские авторы, которые в своей продукции (мы же не будем это называть фильмами) продолжают нести всё тот же террористический треш. Как святую истину. Это называется "пропаганда с целью разложить местное население". Это военная пропаганда. Причём на стороне врага. Отсюда обильное использование фейков — например про стрельбу военных до взрыва. Есть целый корпус свидетельских показаний относительно этого. Но в такие фильмы они не попадают. И ложь множится и институализируется.

Было бы очень интересно послушать мнение людей, которые гораздо больше знают про кавказские дела, чем спортивный журналист Юра. Послушать Рамзана Ахматовича, например? Потому что ни в одном фильме, кроме RT, не осуждаются террористы, осуждаются только военные и журналисты. Это вообще как?

Если у вас основным экспертом выступает террорист Ахмед Закаев, то и цель и результат вполне известны и предсказуемы. И тогда тексты Закаева и свободного и оппозиционного блогера/журналиста становятся неотличимы, как близнецы-братья. Кровавые братья.

Кому это нужно? Да тут даже отвечать не стоит — всё как на ладони. Все, кто ведёт уже не первый год пропаганду на территории врага. И враг для них — мы.