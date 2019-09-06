Навальный — политик, но не мужчина

Писатель и журналист Дмитрий Петровский — о том, как главоппозиционер решил похейтить главу ЦИК Эллу Памфилову после нападения на неё.

Сегодня стало известно о нападении на председателя ЦИК Эллу Памфилову. Алексей Навальный немедленно отреагировал в своем твиттере: он очень остроумно предположил, что нападение было сделано, чтобы отлечь нас от неких мистификаций.

Политики уровня Эллы Памфиловой далеки от нас. Они ездят на служебных автомобилях, они обедают в специальных столовых, живут в охраняемых поселках. Они далеки настолько, что нам порой трудно себе представить, что они тоже люди — женщины и мужчины из плоти и крови, которым тоже бывает больно и страшно. Но в моем случае я очень легко могу поставить себя на месте Эллы Памфиловой. Несколько лет назад в Берлине меня тоже грабили, и тоже с электрошокером.

Группа людей ворвалась в здание, где я работал. Меня положили на пол, связали руки за спиной хомутами для крепления проводов и раза три ткнули электрошокером — потому что у нас был сейф, и они хотели знать, как его открыть.

Больно это или нет, я не успел почувствовать. Но совершенно точно — это унизительно и страшно. От удара током твое тело совершает какие-то неподконтрольные движения, и ты очень хочешь, чтобы это кончилось. А я — достаточно крепкий парень весом почти 90 кг, и не самый пугливый.

Элла Памфилова — женщина. Неизвестный мужчина проник в ее дом (это уже сильнейший шок). Дальше, по ее словам, он ткнул ее шокером "десять-пятнадцать раз" (мне хватило трех). Она, в свою очередь, пыталась защищаться (!), бросила в грабителя стул (!!!) и прогнала его.

Давайте на секундочку представим, что бы на месте Эллы Александровны сделал бы Алексей Навальный, лидер протеста и герой улицы. Благо, особо и фантазировать не надо. На Навального однажды нападали, только вместо электрошокера была зеленка. Тогда Алексей Анатольевич героически выложил фотографии своего лица, рассказал всем, что может вот-вот лишиться глаза, и ... улетел в Испанию, лечиться от страшного шока и не менее страшных нанесенных зеленкой повреждений.

Второй раз был недавно. Лидер улицы подхватил в СИЗО что-то вроде диатеза, что немедленно было представлено широкой публике как попытка отравления. Наш Че Гевара оказался мужчиной очень нежной конституции.

Итак, что же сделала Элла Памфилова, после того как в ее квартиру ворвался грабитель и ударил ее шокером не менее десяти (!) раз, оставив ожоги? Вечером она уже принимала участие в конференции "Цифровизация избирательных процессов. Гуманитарное измерение". Выступала там, хотя было видно, что она с трудом двигается, и не может встать без помощи.

Алексей Навальный воспользовался случаем, чтобы "прыгнуть" на пострадавшую женщину, обвинив ее во вранье. Он поступил, как поступил бы на его месте политик американской закалки — например, Дональд Трамп на дебатах с Хиллари Клинтон, когда та вдруг открыла ему свое уязвимое место. С точки зрения предвыборной борьбы, где хороши все средства, он, наверное, повел себя правильно.

С той разницей, что в России все имеет свою специфику, и политиков здесь уважают не за то, что они политики, а за то, какие они люди. Звучит как лютая банальность, но это так — для русских человеческие качества заслоняют профессиональные. Женщина, отбившаяся от бандита стулом, и после этого идущая на работу, вызывает уважение, и уважение вдвойне — потому, что женщина. Мужик, стонущий из-за попавшей в глаз зеленки, вызывает недоумение. Даже если ему и вправду больно.

Ну а если этот самый мужик еще и находит возможность поиздеваться над этой самой женщиной — русский человек, скорее всего, просто откажет ему в принадлежности к сильному полу.

Так что будьте мужчиной, Алексей Анатольевич. Берите пример с Эллы Александровны.