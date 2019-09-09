Бизнес-схемы Навального. Как оппозиционер наколол своих и заработал на курорты

Политолог Алексей Мартынов — о капитализации выборов и о том, за что на "главного" оппозиционера ополчились либеральные динозавры.

Вслед за митингами и провокациями Алексей Навальный решил освоить другую бизнес-схему, в этот раз на самих выборах. Проект был назван "Умное голосование" (УГ). Суть этой аферы сводилась к тому, что оппозиционер растиражировал свой список кандидатов, согласно которому голосовать предлагалось против кандидатов "Единой России" за коммунистов и яблочников. На специальном сайте можно было найти информацию для каждого региона, причём в список не попали ближайшие сподвижники Навального. В итоге часть либеральной паствы, что называется, повелась, а часть сочла эти рекомендации за издёвку над своими "светлыми" идеалами.

Сам Навальный подвергся обструкции со стороны мастодонтов современного лондонского диссидентства. Ходорковский прямо и публично обвинил его во вредительстве революции и даже в работе на российские спецслужбы.

Другой динозавр либерального движения Григорий Явлинский заметил, что настойчивые призывы Навального голосовать за того или иного кандидата в городской парламент Москвы привели к противоположным результатам. Как подчеркнул Явлинский, "избиратель "Яблока" строем не ходит и по спискам не голосует".

Получилось, что идейные избиратели — яблочники или зюгановцы, увидев настойчивый призыв Навального голосовать по своему списку, либо проигнорировали, либо проголосовали с точностью до наоборот. Ведь для большинства честно убеждённых простых партийцев крайне непонятен этот странный ситуативный союз их лидеров с аферистом.

Но избиратели просто забыли, что для Навального это только бизнес и ничего личного. Его работа была закончена вчера, вместе с закрытием участков. А деньги получены и отработаны до следующего, так сказать, раза. Ещё один важный момент, в 30-м округе Москвы баллотировался соратник Алексея Навального, который поддерживал его в ряде акций, основатель НКО "Жилищная инициатива" Роман Юнеман. Он, кстати сказать, честно собирал подписи, был зарегистрирован и победил. И, внимание, Юнеман не попал в список Навального по УГ. Ведь Роман Юнеман вёл кампанию на свои, и заплатить Навальному "за пиар" он не смог или не захотел, зная цену этому УГ, которое в кругах политтехнологов уже успели расшифровать как "унылое г…".

В результате в Московской городской думе теперь есть активный депутат Юнеман, который, конечно, добавит остроты дискуссий в городском парламенте и точно ничем не обязан ни Навальному, ни прочим несистемщикам. Этот случай ещё раз подчёркивает чистоту московских выборов и то, что попытки Навального "подключиться" к реальному процессу организации и проведения выборов в Москве не имеют почти никакого отношения.

До либеральной общественности вдруг дошло, что Навальный — это такой аферист на доверии, рыба-прилипала, которая паразитирует на их терминологии, проворачивает свои аферы, обогащается и в итоге наносит только вред их делу. В этом смысле, может быть, Ходорковский не далёк от истины? Единственная поправка: Навальный активно продвигается как "лидер русской оппозиции" именно в западных СМИ, так что какую такую крышу спецслужбы имеет этот авантюрист и мошенник, ещё предстоит выяснить отечественным правоохранителям.