Ястреб ушёл. Изменятся ли отношения России и США

Политолог Андрей Манойло — о политическом раскладе после отставки советника президента США Джона Болтона и о том, что означает эта ротация для нашей страны.

Президент США Дональд Трамп отправил своего советника по национальной безопасности Джона Болтона в отставку. Об этом американский президент сообщил в "Твиттере". Причиной такой развязки стал несносный характер Болтона: по словам Трампа, он был категорически против многих из его предложений, расценивая их как политические авантюры. Вероятно, на это повлиял и важный для американской стороны недавний провал тайной операции ЦРУ в Венесуэле, где так и не сумели сохранить в тайне факт сотрудничества Диосдадо Кабельо (видный чавист, но и шеф колумбийского Cartel de los Soles) с "высокопоставленными чиновниками-силовиками из команды Трампа" (с Маурисио Клеве-Короне и Джоном Болтоном). Что окончательно переполнило чашу терпения американского президента.

Болтон считается одним из "ястребов": он резок, упрям (как слон), не склонен к компромиссам, сторонник применения жёстких мер даже в тех случаях, когда этого можно избежать. Его карьера развивалась при Рейгане и Дж. Буше — старшем, именно тогда ему привили манеру решать все ключевые вопросы при помощи грубой силы, а в случае неудачи быстро прятаться за спины бравых американских военных, делая из них крайних.

Именно поэтому его и "подвели" к Трампу, когда тот вопреки всем прогнозам (в тот момент технический кандидат) стал одерживать победу на выборах. Появление Болтона в ближайшем окружении Трампа стало одним из условий компромисса, помирившего Трампа с ядром Республиканской партии — "Лигой чая", которую контролирует семейство Бушей (главным архитектором замирения между Бушами и Трампом стал руководитель его избирательного штаба Пол Манафорт, позднее получивший от американской юстиции большой тюремный срок, но уже за другое). В этой новой конфигурации Джон Болтон стал для Трампа одновременно контролёром (по всем вопросам, связанным с национальной безопасностью) и "смотрящим" от партии — поводком, на котором Трамп и ходил всё это время.

Он известен тем, что был одним из тех, кто яростно настаивал на вторжении в Ирак в 2003 году. В 2019 году он, уже будучи советником по национальной безопасности, всё так же яростно требовал от Трампа немедленно начать бомбить Иран. Именно его позиция по КНДР (глубоко ошибочная и проистекающая из тотального незнания региона) стала причиной того, что "великий вождь корейского народа" на переговорах в Ханое показал Трампу "жилище североамериканского индейца" — "фигвам". Трамп, наивно поверивший в заверения Болтона о том, что Ким не выдержит напора и сломается, был в ярости.

Как дипломат Болтон, несмотря на солидный стаж службы в Госдепе, не оправдал надежд президента. Ни один из его советов, данных Трампу относительно стратегии переговоров с КНДР и Ираном, не сработал. Занимаясь вплотную Венесуэлой, Болтон своей нездоровой активностью вблизи границы с Колумбией чуть было не втянул США в новую войну в джунглях, способную стать для них вторым Вьетнамом. Таким образом он пытался заставить Бразилию и Колумбию решиться на интервенцию. Болтон пообещал им в случае начала боевых действий против венесуэльской армии помощь пяти тысяч американских солдат. В результате его личный враг Николас Мадуро по-прежнему как ни в чём не бывало продолжает руководить Венесуэлой, а Болтон творчески пакует чемоданы.

Ни одна из встреч Болтона с высокопоставленными российскими чиновниками также не увенчалась успехом: несмотря на динамично развивающиеся контакты с секретарём Совбеза Николаем Патрушевым, активность Болтона ровным счётом ничего не изменила в российско-американских отношениях. Более того, с точки зрения результатов она вообще осталась незамеченной.

С Патрушевым Болтон встречался как минимум трижды: первый раз — в Иерусалиме (23 июня 2018 г.), второй раз — в Женеве (23 августа 2018 г.), в третий раз — в Москве (22 октября 2018 г.). Итог — нулевой. При этом, если к каждой встрече российская сторона тщательно готовилась, формировала предложения, готовила проекты соглашений, совместных заявлений, деклараций, то Болтон прилетал "налегке", с блокнотом, в котором был накорябан текст очередного ультиматума.

При этом создавалось впечатление, что главная цель Болтона — не обмен мнениями с высокопоставленными российскими чиновниками, а проведение элементарного разведопроса, способного дать информацию о том, насколько тот или иной чиновник лоялен к действующей власти и не готов ли он её по дешёвке сдать американцам. То есть можно ли его переманить на свою сторону (угрозами, посулами, лестью) или завербовать, сделав агентом.

Прокололся Болтон, по-видимому, всё же на Венесуэле, когда в результате случайной утечки развединформации была раскрыта тайная операция ЦРУ по вербовке второго человека среди руководства чавистов — президента национальной конституционной ассамблеи Венесуэлы Диосдадо Кабельо. До 17 августа эти контакты (происходившие за спиной Мадуро) американцам удавалось держать в тайне, но 17 августа 2018 года всё это неожиданно утекло в венесуэльские СМИ, вызвав большой скандал.

Очевидно, эта операция долго готовилась. К Кабельо долго искали вербовочные подходы, выходили на него через его партнёров среди американских чиновников южных штатов США, подводили к нему информаторов и агентуру, наконец, предположительно в июне, Кабельо сам вышел на резидента ЦРУ в Боготе, установив с ним постоянную связь.

Болтон был не только в курсе данной операции агентурного проникновения в ближайшее окружение Мадуро, но и одним из её разработчиков; и, когда всё рухнуло (операция оказалась раскрыта — в том числе благодаря низкопробной деятельности резидентуры ЦРУ в Боготе), его из Белого дома "попросили". Болтон ушёл, и теперь его усы уже никого не будут пугать по ночам.

Кто придёт ему на смену, большой вопрос. Трамп, сообщая об увольнении Болтона и желая ему "доброго пути", попутно заявил, что кандидатуру нового советника по нацбезопасности он представит "на следующей неделе". Кто это будет, неизвестно, пока на должность Болтона явных претендентов нет. Скорее всего, на освободившееся место переместится кто-нибудь из уже известных нам членов офиса Трампа — "по ротации". С учётом склонности Трампа к парадоксальным решениям на место своего советника он может назначить кого угодно, хоть козу. При этом полагаться на этого советника он сможет только в том случае, если это будет кто-нибудь из ближайших его родственников — например, Иванка или Кушнер.

Работая в команде Трампа, Болтон закрепил за собой репутацию "ястреба". Между тем ничего существенного на своём посту он так и не сделал: Россию на колени не поставил, Иран не сломил, КНДР не переиграл. Ни одна из его инициатив не была успешной или хотя бы доведённой до конца. Болтон, судя по всему, яростно ненавидит Россию, именно поэтому его и взяли на должность советника по нацбезопасности, надеясь, что именно он "остановит Путина". Но этого, как известно, тоже не произошло: в большой политике Болтон оказался пустышкой и чуть было не стал опасным маньяком, зациклившись на своей ненависти к соперникам США.

Любой, кто придёт на его место, будет лучше него. Хотя, конечно, не стоит ожидать, что с новым советником политика США в отношении России изменится: она будет прежней, поскольку определяется не одним только Болтоном. Хотелось бы, конечно, чтобы советником президента США по нацбезопасности наконец-то стал разумный человек. Тогда у российско-американских отношений появится шанс.