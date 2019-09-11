Атмосфера лжи — о выступлении Юрия Дудя на церемонии GQ

Писатель, сценарист, публицист Дмитрий Петровский — об игрушечном бунте российских либералов.

Юрий Дудь, обладатель третьей статуэтки GQ в номинации "Лицо с экрана", облачённый в смокинг из шерсти с атласными деталями, хлопковую рубашку и галстук из шелка, выступил с зажигательным спичем. Он призвал уважаемую публику не молчать.

Следом за ним слово взял "автор года" Антон Долин, одетый в шерстяной смокинг с деталями из атласа, хлопковую рубашку и шёлковый галстук-бабочку. Он объяснил, как это здорово, что "режиссёра" Сенцова отпустили домой — на Украину. Со смокингом Долин носил кеды — ещё одна дерзость и пощёчина общественному вкусу.

Статуэтку в номинации "Открытие года" получил Покрас Лампас, облачённый в пиджак из шерсти, расшитый пайетками, с атласными деталями, хлопковую рубашку и брюки из шерсти. Молодой и резкий "уличный художник", прославившийся тем, что выложил на улице Екатеринбурга "Супрематический крест", отличную (без иронии) композицию, а потом под давлением даже не властей, а просто активистов, композицию спешно переделавший.

Эти и другая "дерзкая шпана, что сметёт нас с лица земли", получили свои статуэтки из рук ведущего Первого канала Ивана Урганта, сорвали аплодисменты точно таких же облачённых в смокинги с деталями из атласа, галстуки и бабочки людей и довольные собой разошлись. Почувствовал ли кто-то из них, что они делают что-то не то? Скорее всего, да. Иначе вряд ли мы бы услышали от Юрия Дудя его пламенную речь.

Собственно, в происходящем нет ничего оригинального. В той же Европе ощущение дискомфорта upper-middle класса давно научились канализовать и даже делать на нём деньги. Весь Берлин завешан одинаковой рекламой — "всего 1,99 евро в месяц спасут голодающих жителей Африки". Так, чтобы благополучный гражданин, покуривающий на светофоре за рулём своего "мерседеса", заметил билборд и мог за недорого успокоить свою растревоженную совесть. 1,99 с нескольких сот тысяч кошельков действительно хватит — и на билборд, и на офис "благотворительного фонда" в центре города, и даже на еду детям Африки чуть-чуть останется.

Смутное сознание того, что он потребляет в десятки раз больше, чем надо обычному человеку, и зарабатывает непропорционально потраченным усилиям, снова гаснет — он "сделал то, что должен был сделать", и теперь может спать спокойно. Именно это уважаемой публике со сцены и предложил Юрий Дудь. Не молчите. Скажите "политзаключённый", скажите "вагон украденных денег". Скажите "Сенцов" — подхватил Долин, скажите "Украина". Этого достаточно.

Точно так же, как среди берлинских жителей ничтожно мало людей, готовых, увидав билборд про Африку, бросить всё и ехать помогать строить хижины и копать оросительные системы, — так среди жителей, например, СССР было ничтожно мало диссидентов, готовых поставить на кон всё, чтобы изменить окружающую реальность. Большинство из них трудились на непыльных работах: в газетах, на радио и телевидении. С девяти до шести работали, точнее — халтурили на ненавистную советскую власть, а после шести уже искренне и от души ругали её на кухнях.

Мама кинокритика Антона Вероника Долина, советский бард, песенки которой миллионными тиражами выпускала фирма "Мелодия", соврать не даст. И в этом смысле современное поколение "протестующих" — плоть от плоти ненавистного им Советского Союза. Юрий Дудь, бывший студент МГУ, бывший сотрудник госканала НТВ и "Матч ТВ" и журналист "Известий" — не Синявский, не Даниэль и не академик Сахаров, сколько бы он ни мечтал об обратном. Все помнят последний митинг на Сахарова, где Юра, посветив лицом в камеры, убежал вести концерт "Панки в городе". Если всего 1,99 евро спасут жителей Африки, то 10 минут присутствия самого Дудя уж точно сделают крах "режима" ближе.

Все эти люди обеспокоены "ситуацией со свободой слова". Все они страшно боятся "возвращения в СССР" в "новый тоталитаризм". Они говорят, что режим кровав, но при этом каждый раз, когда "режим" ведёт себя с ними даже не кроваво, а просто чуть менее деликатно, искренне удивляются. Они работают в местах, содержащихся на распределяемые кровавым режимом бюджетные деньги, они тусуются в своих смокингах на мероприятиях, которые просто не были бы возможны без существующего госстроя, они выступают на государственных телеканалах, но при этом считают своим долгом сообщать, что "молчать никак нельзя".

"Атмосфера тотальной лжи", о которой так любят говорить применительно к Советскому Союзу и о которой всё чаще любят вспоминать сейчас, рождалась не из "пропаганды" и приходила не из Гостелерадио. Она рождалась оттого, что занимались этой пропагандой и боролись с ней одни и те же люди. Большей частью — те самые люди, чьи дети сейчас получают статуэтки GQ и своими революционными речами пытаются не то успокоить свою совесть, не то просигнализировать сидящим в зале "своим" шерстяными смокингами, хлопковыми рубашками и галстуками, что традиция не прервана и шоу продолжается.