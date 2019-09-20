Зачем США грозят России бомбёжкой Калининграда

Профессор МГУ Андрей Манойло — о том, каких целей пытаются достичь американцы и к чему это может привести.

Высказывание главнокомандующего американских ВВС в Европе Джеффри Ли Харригяна, который заявил, что в случае конфликта Калининградская область станет приоритетным объектом для нанесения удара, является попыткой протестировать реакцию России. Например, Пентагон хочет выяснить, как будет реагировать российская сторона, что именно будет делать после того, как услышит, что НАТО готово прибегнуть к военным мерам при обострении отношений.

Безусловно, у них есть планы нанесения ракетно-ядерного удара при конфликте с Россией. Причём они проработаны и на стратегическом, и на тактическом, и на оперативном уровнях очень детально. Но такие же планы есть и у нас, к тому же предусматривающие в том числе и превентивный ответный удар.

Вспомним недавнее сообщение в западных СМИ, что якобы в марте бомбардировщики Б-52, размещённые на авиабазе "Фэрфорд" в Великобритании, вместе с истребителями F-16 сымитировали атаку на российский город. Считаю, что это опасный сигнал. Б-52 — старинный бомбардировщик едва ли не Второй мировой войны, который много раз модернизировали. Он может выпустить заряд с расстояния 60 миль, который долетит до Калининградской области. Но наша система ПВО в силах эти ракеты перехватывать. Вопрос только в том, сколько будет этих бомбардировщиков и ракет.

Что касается информационной стороны таких заявлений, то это типичная диверсия, направленная на то, чтобы напугать в первую очередь население нашего западного региона. Они, видимо, создают повод для оттока жителей области, вбрасывая мысль о том, что независимо от того, по каким причинам возникнет конфликт, первый удар придётся на Калининград. К тому же это и повод использовать угрозу для экономического давления на западных партнёров — напугать ещё и иностранных инвесторов, чтобы они прекратили вкладываться в регион.

Не стоит отметать и другие обстоятельства. Зададимся вопросом — почему это сделал высокопоставленный военный ВВС. Возможно, его карьера близится к отставке и для перехода, например, в конгресс ему нужен пиар. Подобные высказывания часто делают американские военные, которые используют свой статус.

В любом случае важно на такие заявления отвечать серьёзными действиями. Потому что это не просто риторика. Американцы рассматривают нанесение удара по Калининграду не только с воздуха, но и из космоса. Они сейчас пересматривают свои планы ведения крупномасштабных конфликтов с применением ядерного оружия. Через некоторое время космос станет милитаризированным, и у них там будут боевые станции.

Наш министр иностранных дел Сергей Лавров, заявляя об угрозе милитаризации космического пространства, таким образом посылает сигнал мировой общественности, что такие планы у американцев не просто есть, но они активно их реализуют.

Вполне возможно, что угрозы США по поводу размещения оружия в космосе предназначены и для того, чтобы втянуть Россию в гонку вооружений. Чтобы мы начали сами создавать либо наступательную, либо оборонительную систему в этом пространстве. Чтобы Россия тратила на это огромные средства, тем самым обескровливая свою экономику.

Американцы планируют выделить ВПК финансирование на эти разработки — это абсолютно точно. Ведь Трампу необходимо выполнять свои обещания перед представителями военной промышленности, которые его поддержали.

США могут спровоцировать глобальный конфликт, поскольку легкомысленно относятся к этим темам. И пока мы можем гарантированно дать сдачи, они не рискнут действовать впрямую, но пугать и прощупывать, психологически давить на противника — всё это в стиле и в планах США. Их стратегия — разрушать систему противника изнутри.

Последнее время выстраивается тенденция: США ведут себя безнаказанно, и происходит это потому, что мы не отвечаем им эффективно по ряду направлений. Например, как в случае с раскрытием агентурной связи американцев с экс-главой венесуэльского парламента Диосдадо Кабельо, что стало для США ударом. Отсутствие ответа порождает чувство безнаказанности. И именно иллюзией безнаказанности и вызваны такие угрозы.