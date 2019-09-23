"Крым — не наш"? Что будет делать новый депутат Дарья Беседина в Мосгордуме

Блогер Елена Иванова — о том, зачем депутат без программы и идей прошла в городскую думу.

Как считаете, способны ли люди, привыкшие красть и получать донаты, построить работающую структуру власти с нуля? Не разрушить, а именно кирпичик за кирпичиком — создать?

Давайте разберёмся, кто прошёл в Мосгордуму и что это за новые депутаты с лозунгами из 90-х — в новой упаковке. Я про свежеиспечённого народного слугу Мосгордумы — Дарью Беседину от партии "Яблоко", которая уже успела прославиться заявлениями, что Крым якобы "вошёл в состав России "незаконно", а референдум "сфальсифицирован". Также она считает, что гей-парады — это "нормальная часть политической дискуссии, которую нужно разрешать".

Согласно открытым источникам, она родилась в Москве 22 июля 1988 года. Окончила Московский архитектурный институт (государственная академия) в 2014 году. Её основное место работы: фонд содействия развитию городов "Городские проекты Ильи Варламова и Максима Каца", должность —руководитель направления практических исследований.

Вам ничего глаза не режет? Человек родился в Москве и здесь же получил бесплатное образование в престижном вузе. Как леди дошла до того, что Крым нужно вернуть, а гей-пропаганду — поддержать?

Зададимся вопросом: что же это за должность такая "руководитель направления практических исследований" у либералов Каца и Варламова? О которых как раз и гуляет слава адептов "нетрадиционной любви"?

Посмотрим реализованные проекты этой троицы в рамках "Городских проектов" на их же сайте — и увидим целых два заявленных решения их запустить: снижение смертности в ДТП (благое дело, но кто о нём слышал?) и создание штаба, приуроченного к выборам в Санкт-Петербурге. Удивительно деятельные ребята.

Учитывая деятельность Каца в рамках партии "Яблоко", неудивительно, что Беседина именно оттуда и прошла в столичную думу. Порхнула и начала незамедлительно вести беседы о демократизации общества с призывом к людям с любой идеологией открыто и безнаказанно пропагандировать свои идеи. Ну... геи там, педофилы, фашисты. Ибо фраза "любая идеология" именно включает в себя всё, что и пришло в голову человеку.

Также девушке с престижным образованием неясно, почему Крым наш — российский? На Дашином личном предвыборном сайте о ней нет вообще информации. Выкладки печатных листовок, поиск контактов и волонтёров, много фоточек Даши в стиле "Инстаграма".

Ни заслуг, ни достижений, ни мыслей, ни планов, за исключением абсурднейших публичных заявлений, которые из каждого либерального утюга просто непрекращающимся потоком.

В целом я допускаю, что Дарью Беседину и её сподвижников, кураторов вполне бы устроило размещение базы НАТО в Крыму. Только самих крымчан данный сценарий не устроил. Но Дарья не была в Крыму и с крымчанами не беседовала. Она чётко запрограммирована на отдельные разрушительные призывы, которые в будущем мы услышим в большом количестве.