Импичмент под прикрытием: Смогут ли демократы отстранить Трампа?

Доцент Финансового университета Геворг Мирзаян — о том, как демократы пытаются "свалить" Трампа и что будет, если им это удастся.

Демократы снова грозят Дональду Трампу импичментом. Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси официально начала процедуру отстранения президента в нижней палате Конгресса. И тем самым выстрелила в ногу как себе, так и всей Демократической партии.

Поводом для импичмента стало якобы давление Трампа на президента Украины Владимира Зеленского. Американский лидер требовал от своего украинского коллеги компромата на Джозефа Байдена — одного из лидеров Демократической партии и потенциально главного соперника Трампа на президентских выборах 2020 года.

Понять Нэнси Пелоси можно — под ударом находится не просто Джо Байден, а вся Демократическая партия и её шансы на победу в выборах 2020 года. Дело в том, что на сегодняшний день уставший, дискредитировавший себя Джозеф Байден является единственным проходным кандидатом-демократом на общих выборах. Остальные — даже известный в России Берни Сандерс — являются левыми радикалами, которые могут выиграть демократические праймериз, но у которых мало шансов на общих выборах.

Дело в том, что решающий голос останется за беспартийными избирателями, которые иногда выбирают демократа, а иногда отдают предпочтение республиканцу, но крайне редко голосуют за радикалов. И если у Байдена, который пока является однозначным лидером демократической гонки, порядка 30% голосов, то у ближайших преследователей — Элизабет Уоррен и Берни Сандерса — 20% и 17% соответственно, они находятся в зоне риска и могут стать жертвой расследования, тогда праймериз выиграют непроходные радикалы.

Однако даже противники Трампа считают шаг спикера колоссальной ошибкой, началом заранее проигранной битвы. Ведь если процедура импичмента остановится в Палате представителей, то есть идея на каком-то этапе не получит достаточно голосов конгрессменов, в этом случае провал демократов станет колоссальной победой для Дональда Трампа, которая проложит путь к его переизбранию в 2020 году.

И, к сожалению для Нэнси Пелоси, вероятность провала достаточно велика. Импичмент президенту нельзя вынести, потому что он не нравится кому-то из конгрессменов. У этого обвинения есть чёткие критерии. Например, госизмена или ложь под присягой. И если Дональда Трампа ещё теоретически можно было подвести под эти статьи в "русском деле", то уж в украинском кейсе никакой изменой и не пахнет. Более того, даже если Дональд Трамп действительно оказывал давление на Владимира Зеленского с целью выбить у него документы на Джозефа Байдена, то президент поступал абсолютно правильно. Ведь он — борец за добро и справедливость — хочет пролить свет на деяния бывшего вице-президента США, который злоупотребил своими полномочиями.

От Зеленского и не требуют предоставить фейки, а лишь дать официальные бумаги, подтверждающие то, что многим давно известно. Что Джозеф Байден, курировавший украинские дела при Обаме, потребовал отставки генпрокурора Украины Виктора Шокина после того, как в Киеве пристально заинтересовались незаконной деятельностью компании "Бурисма", где работал некто Хантер Байден — сын Джозефа Байдена. Ну а то, что Джо Байден сейчас является главным соперником Трампа, не имеет значения, ведь перед правосудием должны быть все равны.

Именно поэтому весьма вероятно, что даже некоторые демократы из Палаты представителей вряд ли будут собственноручно ставить пятно на репутации и голосовать за импичмент по такому позорному обвинению. А если даже они и проголосуют, то Сенат США, в котором большинство республиканцев, никакой импичмент не поддержит.

Но даже если случится чудо, если антитрамповскому истеблишменту республиканцев и демократов удастся на пару протащить импичмент нынешнему президенту, то демократам от этого тоже не светит ничего хорошего. Во-первых, электорат не простит партийным бонзам состоявшийся переворот и проголосует в 2020-м за радикала, который начнёт по-настоящему осушать "вашингтонское болото". Во-вторых, новым президентом США станет Майк Пенс, которого ряд экспертов считает ещё более радикальным лидером, чем Дональд Трамп.

Тогда в чём практический смысл этой авантюры с импичментом? Видимо, поднять волну протестов. Как верно пишут некоторые журналисты, демократы свято верят в то, что вся Америка ненавидит Трампа так же сильно, как и демократы. А это не так. Опросы показывают, что вся Америка ненавидит самих демократов иногда даже сильнее, чем Трампа. Например, ту же Нэнси Пелоси. Её антирейтинг составляет почти 18% (34% американцев она симпатична, 52% — нет). Для сравнения: у Трампа этот показатель — лишь 11,6%.

И пока демократы продолжают жить в выдуманном мире, Трамп работает и не собирается отступать от "обрабатывания" президента Зеленского. Более того, скандал вокруг Байдена уже даёт свои плоды — даже без предполагаемой публикации документов рейтинг бывшего вице-президента США шатается. Причём, судя по всему, именно среди беспартийных избирателей. Если в опросе, проведённом компанией Emerson 17 сентября, в случае выхода Байдена против Трампа на общих выборах за бывшего вице-президента готово было проголосовать 64% избирателей, то такой же опрос 24 сентября показал, что доля сторонников Байдена сократилась до 51%.